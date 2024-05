La miniaturisation de la technologie ne consiste pas toujours à la rendre plus compacte, mais à conserver la fonction principale de l'objet tout en la modifiant pour l'adapter à sa nouvelle forme. Une boîte de vitesses manuelle miniature est peut-être cool, mais elle l'est encore plus si son design correspond à la technologie utilisée pour la créer.

Cette transmission manuelle miniature à trois vitesses, construite par le YouTuber PolyProject3D en est un parfait exemple.C'est une transmission manuelle, bien sûr, mais en principe, elle fonctionne beaucoup plus comme une automatique, en utilisant des engrenages pour changer les rapports. Il ne s'agit pas d'une boîte manuelle telle que nous la connaissons, mais sa conception est très bien adaptée à l'impression 3D, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une boîte manuelle classique.

Il ne s'agit pas non plus d'un dispositif qui existe dans le silence. Il s'associe à l'une des autres créations intéressantes de PolyProject3D, un minuscule moteur à quatre cylindres fonctionnant à l'air comprimé. Il est donc doté d'un carter et d'autres éléments de conception tels qu'un servomoteur encastré à l'avant pour permettre un accouplement propre entre les deux entités.

Le changement de vitesse proprement dit est effectué par le servomoteur, qui actionne un arbre à cames trilobé. En le tournant dans une certaine position, on resserre une bande de changement de vitesse spécifique, ce qui a pour effet de freiner l'une des couronnes. Le freinage de chaque couronne dévoile un rapport différent. Le fait de ne freiner aucun d'entre eux signifie que la transmission est au point mort.

Le design est un mélange agréable d'éléments mécaniques et esthétiques. Il ne se contente pas de réaliser quelque chose, il tire parti de la manière dont il est fabriqué pour y parvenir. C'est un équilibre que l'on ne voit pas souvent et qui mérite d'être souligné.