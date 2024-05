Une mobilité petite, propre et performante pour la ville : Nissan s'associe à ACCIONA et à sa marque de véhicules Silence, leader européen de la micro-mobilité électrique. Un véhicule qui, sans doute, ravira tous les fans du club de football de Schalke 04.

En tant que nouveau partenaire, la marque automobile japonaise est responsable de la distribution de l'ensemble de la gamme de produits Silence en Europe : à partir de juin 2024, les partenaires Nissan en France et en Italie proposeront d'abord le véhicule léger à quatre roues "Silence S04 Nanocar" et les scooters électriques à deux roues, puis en septembre une expansion sur le marché allemand.

Le S04 Nanocar entièrement électrique est léger et maniable. Les clients peuvent choisir entre deux variantes : le modèle L6e, qui offre jusqu'à 175 kilomètres d'autonomie à une vitesse maximale de 45 km/h, et la version L7e. Les L7e sont aussi, par exemple, la Microlino ou la Renault Twizy. Avec le S04, les utilisateurs peuvent rouler jusqu'à 85 km/h, l'autonomie maximale est de 149 kilomètres.

L'énergie nécessaire est fournie par deux batteries de 5,6 kWh qui peuvent être retirées et transportées comme une valise à roulettes. La batterie peut ainsi être rechargée rapidement et facilement sur une prise de courant à la maison ou au bureau, ou échangée dans des stations spéciales (possible sur abonnement).

Ce partenariat fait suite au lancement du nouveau plan d'entreprise de Nissan, "The Arc", avec lequel le constructeur automobile japonais entend renforcer sa création de valeur et sa compétitivité. Nissan veut créer de nouvelles sources de revenus, accélérer la transition vers les véhicules électriques et répondre aux besoins variés et changeants des clients Nissan d'aujourd'hui et de demain.

Outre le lancement de onze nouveaux modèles, les partenariats stratégiques avec des entreprises partageant les mêmes valeurs sont au cœur de la conduite du changement et de la croissance. Les coopérations avec des entreprises comme Silence sont un exemple de cette stratégie.

La Silence S04 Nanocar combine la conduite entièrement électrique avec une connectivité intelligente : l'application "My Silence" offre différents services numériques, dont un accès sans clé, une recherche de localisation ainsi que la surveillance de l'autonomie et du niveau de charge de la batterie. Parallèlement, les utilisateurs peuvent partager le véhicule avec leurs amis sans avoir à remettre une clé haptique.

À partir de juin 2024, tant les scooters électriques que le S04 Nanocar seront disponibles dans les variantes L6e et L7e chez les partenaires Nissan participants en France et en Italie. À partir de septembre 2024, les modèles Silence seront également proposés en Allemagne, dans un premier temps par des partenaires contractuels Nissan sélectionnés.

Le constructeur automobile japonais proposera progressivement des options de financement, de service et d'assurance adaptées, en collaboration avec ses concessionnaires et une institution financière correspondante.

Les prix des différents modèles Silence varient en fonction du marché. Alors que la distribution se limitera dans un premier temps à l'innovante S04 Nanocar et à certains scooters électriques, il est prévu d'offrir en perspective un choix plus large d'options de micro-mobilité répondant aux besoins des particuliers et des entreprises de toutes formes et de toutes tailles.