Quand la route devient difficile, il faut de vrais tout-terrains. Exactement comme le Suzuki Jimny qui, dans un monde de SUV et de crossovers destinés à un usage urbain, fait désormais figure de mouche blanche.

C'est pourquoi il n'est pas surprenant que les "Carabinieri Foresteri" aient choisi le petit 4x4 japonais pour le parc national italien de Maiella, dans les Abruzzes. Quatre unités qui seront utilisées pour des activités de surveillance et de premiers secours afin de protéger une zone couvrant 75 000 hectares et 39 municipalités.

Une livrée bleue avec un logo spécial

Avec le Jimny, la marque japonaise avait déjà gagné la confiance de l'armée et de la police italiennes sur le terrain. Une centaine d'exemplaires en uniforme circulent déjà sur les routes, mais la petite voiture japonaise n'est pas encore utilisée pour la protection des forêts.

La Suzuki Jimny des Carabinieri Foresters dans le parc national de la Maiella

La livrée, comme vous pouvez le voir sur les photos, ne change pas beaucoup de la livrée traditionnelle des carabiniers italiens, à l'exception du logo avec la spécification "Comando Unità Forestali Ambientali e agroalimentari Carabinieri".

La Suzuki Jimny des Carabinieri Foresteri, le détail du logo

La voiture, en revanche, est le Jimny que nous connaissons tous, désormais homologué uniquement en tant que camion N1 "PRO", avec un moteur essence 1.5 de 102 ch, quatre roues motrices AWD Allgrip et équipé par le concessionnaire Totani de L'Aquila pour les besoins techniques du commandement forestier, y compris l'éclairage, les gyrophares et la protection.

La Suzuki Jimny des Carabinieri Foresters, détail des balises

La cérémonie de remise à l'abbaye

Compte tenu de leur utilisation particulière pour la protection d'un parc national, l'achat des véhicules a été financé par le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique. Suzuki a remporté l'appel d'offres grâce aux spécifications tout-terrain du véhicule et à sa taille, qui était clairement fonctionnelle pour une utilisation dans une zone où les chemins de terre sont très petits et imperméables.

La Suzuki Jimny des Carabinieri Foresters, le cockpit

La cérémonie de remise des clés, qui s'est déroulée dans le cadre évocateur de l'Abbazia del Santo Spirito al Morrone, s'est déroulée en présence du président et de l'administrateur délégué de Suzuki Italia, Massimo Nalli, qui a commenté l'événement comme suit :

"Suzuki est une multinationale, mais en Italie nous sommes considérés comme une petite marque. 97 Italiens sur 100 ne conduisent pas une Suzuki. Nous produisons 40 000 voitures par an. Mais ces 40 000 Jimny font beaucoup parce qu'elles font passer de la théorie à la pratique ce que nous, comme beaucoup de constructeurs automobiles, promouvons toujours en paroles : les valeurs de la marque."

Massimo Nalli remet les clés de la Suzuki Jimny aux Carabinieri Forestali

"Notre valeur est d'améliorer la vie de nos clients. En ce jour, nous montrons que nous sommes prêts à améliorer la vie, pour l'environnement et pour nos vies, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa protection".

Le numéro un du constructeur japonais a également plaisanté sur le caractère unique de la Suzuki Jimny :