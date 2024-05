Juan María Traverso, le pilote le plus populaire de la course automobile argentine, est décédé le 11 mai 2024 à l'âge de 73 ans. La nouvelle a été confirmée par l'Asociación Argentina de Volantes, l'organisation à l'origine d'El Flaco. Traverso luttait contre le cancer depuis plusieurs années.

"Repose en paix Juan Maria Traverso, la plus grande idole de la course automobile argentine. Dans tous les circuits du pays, on se souviendra toujours de ton nom. De la part de l'Asociación Argentina de Volantes, entité dont tu as été le président jusqu'à ton dernier jour, nous adressons nos condoléances à tous ceux qui ont connu Juan María Traverso", a déclaré l'AAV.

Le multiple champion de course automobile argentin

Juan María Traverso (né à Ramallo, le 28 décembre 1950) a été reconnu au niveau national pour sa participation aux catégories argentines les plus importantes. Il a remporté 16 championnats et a terminé 7 fois vice-champion en 34 ans de carrière. Il a participé à des catégories telles que Turismo Nacional, Club Argentino de Pilotos et Fórmula 2 Codasur. Au niveau international, il a participé à la Formule 2 européenne, au championnat italien Velocitá Turismo et a remporté une victoire dans la classe A7 du championnat du monde des rallyes en 1988.

Il a fait ses débuts en 1971 dans la catégorie Turismo Carretera, catégorie dans laquelle il a annoncé sa retraite en 2005. Il a remporté sa première victoire le 29 octobre 1972, lors de la Vuelta de 25 de Mayo, ce qui lui a permis d'entrer dans l'histoire des vainqueurs du TC, en tant que 109e pilote à remporter une victoire pour la première fois et à répéter cet honneur 46 fois.

Il a également fait partie des équipes de pilotage qui ont donné naissance aux catégories Club Argentino de Pilotos, Turismo Competición 2000, Top Race et à l'évolution de cette dernière, Top Race V6. En 2000, la fondation Konex lui a décerné le prix Platinum Konex en tant que meilleur pilote de la décennie. Il a été président de l'Association argentine des pilotes, entité dont il a repris la présidence après avoir annoncé sa retraite.

Depuis son enfance, Traverso s'intéresse particulièrement à la course automobile, bien qu'il lui soit très difficile d'emprunter une voiture pour faire quelques tours dans le paddock. À l'âge de 15 ans, il eut sa propre voiture : une Ford A sans échappement qui faisait un bruit infernal et dont les voisins de la ville de Ramallo se souviennent encore aujourd'hui.

Il a suivi des études secondaires au Colegio de La Salle dans la capitale fédérale, puis est retourné à Ramallo (ville natale de ses parents) pour se consacrer à l'agriculture. Il a participé à sa première course le 31 octobre 1971 lors de la Vuelta de Pergamino. "J'étais plus heureux parce que Copello (son idole) avait gagné que parce que j'avais fait mes débuts dans la Turismo Carretera", a déclaré Juan María.

Sa carrière la plus célèbre

Le 3 avril 1988, il dispute une course mémorable à General Roca dans le légendaire coupé Fuego de l'équipe officielle Renault préparé par Oreste Berta. À cinq tours de l'arrivée, Silvio Oltra, avec le nez de la voiture de Flaco sous le coffre de son véhicule, rattrape Carlos Crocco (un retardataire) dans la zone de freinage de l'épingle, et choisit la corde comme lieu de dépassement. Crocco pensait que les deux pilotes allaient le dépasser par l'extérieur et est resté dans la zone de circulation. Dans la confusion, Traverso les dépasse tous les deux dans la même manœuvre et prend la tête. Oltra reste alors derrière le Fuego del Flaco.

Quelques minutes plus tard, une conduite d'huile coupée sur la voiture de Traverso fait déborder le lubrifiant partout, passant par la roue arrière droite du coupé Fuego et éclaboussant le pare-brise de la voiture d'Oltra. Le reste de l'huile se répand sur le sol et rend la piste presque impraticable. Traverso commence alors à tourner, augmentant ses temps d'une seconde par tour en mettant ses mains au service de l'exploit que représente la conduite de la voiture dans de telles conditions. À moitié noyé dans la fumée produite par l'huile se déversant sur les échappements brûlants, Traverso ouvre sa vitre latérale pour respirer tout en essayant de deviner la piste. Il ne reste plus que trois tours.

Oltra se rapprochait de Flaco, mais seulement par instinct, car il ne voyait rien entre la fumée et l'huile, et ne pouvait pas trouver d'ouverture pour le dépasser. La seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre que l'huile s'épuise et que le moteur de la Fuego de Traverso casse, pour pouvoir gagner. À deux tours de l'arrivée, le récupérateur n'a presque plus d'huile, la pression baisse et le moteur de Flaco perd en performance. Oltra rattrape Flaco et le dépasse, mais ce dernier balaie la piste, l'empêchant de doubler. À l'approche du dernier tour, 3 langues de feu commencent à sortir sous la voiture de Traverso. Malgré tout, il maintient un rythme impressionnant.

La fin est électrisante, dramatique, comme dans un film : la Fuego de Flaco en feu, gagnant de quelques centimètres sur la voiture d'Oltra, obligeant Flaco à abandonner sa voiture quelques mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. La piste est envahie par la foule, ce qui empêche les autres pilotes de terminer le dernier tour.

La même année, il a remporté sa deuxième couronne dans la catégorie. En 1990, il est à nouveau champion de la catégorie et remporte à nouveau le titre les trois saisons suivantes. Son dernier titre en TC2000 remonte à 1995, au volant d'une Peugeot 405.

VIDÉO: Juan María Traverso et le coupé Fuego (en feu)