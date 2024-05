Automotive Europe 2024 est l'événement phare européen de Reuters Events, qui réunit sur scène les PDG et les membres des conseils d'administration des principaux équipementiers, où ils définiront l'agenda automobile européen pour les années à venir.

L'événement aura lieu les 22 et 23 mai 2024 au Hilton Munich Park à Munich. Plus de 400 participants et plus de 70 intervenants sont attendus.

Les changements sont inévitables, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de mesures politiques ou des exigences des consommateurs. Une collaboration est donc nécessaire pour optimiser la transition vers une ère sans précédent pour l'industrie automobile.

Ces changements entraînent à la fois des défis et des opportunités à l'échelle du secteur :

Développer des SDV qui intègrent l'IA et maintiennent la compétitivité sur le marché.

Une érosion de la fidélité des consommateurs à la marque menace la survie des constructeurs.

Produire des véhicules électriques qui répondent aux exigences du gouvernement et à la demande des consommateurs.

Profitez de l'occasion pour vous connecter et partager des solutions avec plus de 400 penseurs et innovateurs du monde entier, y compris des dirigeants de C-Suite de Polestar, Nio, VW, Opel, Hyundai et bien d'autres, pour planifier cette décennie de transformation pendant deux jours.

Inscrivez-vous ici dès maintenant !

Parmi les orateurs de premier plan, on peut citer :