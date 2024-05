Moins de trafic ou d'accidents sur les routes, des places de parking ou des stations pour les voitures électriques plus faciles à trouver. Dans un monde où les connexions entre les véhicules et l'environnement se multiplient, Hyundai Europe lance Connected Mobility, une nouvelle division dédiée à la transition vers des voitures définies par logiciel et des services de mobilité intelligents.

"Chez Hyundai, nous servons nos clients au moment où ils en ont le plus besoin et nous sommes motivés par notre recherche incessante des solutions de demain. Hyundai Connected Mobility est notre réponse stratégique à la demande croissante de nos clients pour des services plus connectés, accessibles et personnalisés." - Marcus Welz, directeur général de l'entité nouvellement créée.

Services automobiles et applications

L'objectif, selon l'entreprise, est d'offrir des services embarqués et des applications tout au long du cycle de vie du véhicule, "afin d'offrir aux clients une expérience transparente". La mobilité connectée repose sur trois piliers fondateurs : les services de mobilité, les services de voiture connectée et les services numériques basés sur les données.

Hyundai Ioniq 5

À propos du premier pilier, le constructeur rappelle le modèle d'abonnement Mocean, qui est "une alternative attrayante à l'achat ou à la location d'un véhicule Hyundai" et permet un "accès rapide et flexible aux voitures en éliminant les formalités administratives."

"Le portefeuille Connected Mobility de Hyundai dans les technologies de voitures connectées améliore l'expérience du conducteur, en gardant les clients connectés à leurs voitures et à l'écosystème environnant".

Les solutions comprennent la plateforme embarquée Bluelink® et de nouveaux services qui s'appuient sur la pile technologique SDV (software-defined vehicle). Hyundai prévoit de lancer trois offres de services Bluelink® différentes pour chaque besoin du client, y compris Bluelink® Lite disponible tout au long du cycle de vie du véhicule et des services d'abonnement plus avancés avec des fonctions à valeur ajoutée.

"De plus, les services numériques joueront un rôle important dans la manière dont les clients profiteront des avantages des véhicules définis par logiciel. En plus de fournir des mises à jour régulières du logiciel d'info-divertissement Over-the-Air (OTA), ce pilier lancera de nouveaux services centrés sur le client, tels que les fonctionnalités à la demande (FOD), les paiements en voiture, les applications Vehicle-to-Everything (V2X), y compris Vehicle-to-Grid (V2G) et Vehicle-to-Load (V2L), et offrira des solutions liées au conducteur pour le stationnement et la recharge intelligente.

En adoptant les SDV, Hyundai vise à offrir des expériences personnalisées et transparentes qui donnent la priorité aux préférences des clients.