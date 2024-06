Le Cadillac Optiq, le nouveau SUV électrique de la marque haut de gamme de General Motors, a fait ses débuts aux États-Unis. Une présentation "à domicile" pour un modèle également conçu pour le marché européen, où Cadillac n'a jamais vraiment percé, en partie à cause d'un réseau de vente peu étendu.

Pour en revenir à l'Optiq, les informations publiées ne sont pas complètes - il manque par exemple les dimensions et les prix - mais nous connaissons la fiche technique et le style intérieur. Nous savons également quand elle arrivera sur le marché européen : d'ici la fin de l'année 2024.

Cadillac Optiq, le style

La carrosserie du Cadillac Optiq présente des lignes qui reprennent celles de la famille, avec des feux avant en forme de L et une partie verticale particulièrement prononcée, tandis qu'à l'arrière les blocs optiques sont scindés en deux : une partie intégrée dans les montants et l'autre de part et d'autre du hayon.

Pour le reste, il s'agit d'un SUV classique, avec un toit parallèle au sol et une lunette arrière inclinée, ce qui donne du dynamisme à la carrosserie. Les flancs sont sinueux et dotés de poignées rétractables pour améliorer l'aérodynamisme.

Cadillac Optiq 2024 Cadillac Optiq 2024, l'intérieur

L'intérieur du Cadillaq Optiq est également très similaire à celui des derniers modèles de la société, avec un panneau incurvé de 33 pouces et une résolution de 9k dominant le tableau de bord et des boutons physiques réduits au minimum.

Tout électrique

Côté mécanique, la Cadillac Optiq est basée sur la plateforme Ultium de General Motors et sera disponible avec deux moteurs électriques, un par essieu, pour un total de 300 ch et 480 Nm de couple au début de la commercialisation. La batterie est de 85 kWh, pour une autonomie annoncée de 480 km et une charge rapide (on ne connaît pas la puissance maximale) permettant de récupérer 126 km en 10 minutes.

Différents systèmes sont bien sûr disponibles comme le freinage régénératif, dont l'intensité peut être réglée via les palettes au volant, ainsi que différents modes de conduite : Tour, Sport, Snow/Ice et My Mode, pour personnaliser les différents paramètres.

Cadillac Optiq 2024

Les assistants à la conduite ne manquent pas non plus dans le pack Super Cruise - de série avec 3 ans de services connectés - mais en Europe, ils devront attendre le « feu vert » des autorités compétentes.

Les prix de la Cadillac Optiq pour l'Europe n'ont pas encore été annoncés, tandis qu'aux États-Unis, elle sera commercialisée à partir de 54 000 dollars.