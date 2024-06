Vous cherchez à augmenter la puissance de votre moteur ? Vous envisagez probablement des choses comme les prises d'air, l'induction forcée, des injecteurs et d'autres améliorations évidentes. Mais il existe un moyen simple d'obtenir de la puissance dans des conditions difficiles que beaucoup de passionnés n'envisagent pas : la quantité l'huile.

Croyez-le ou non, la capacité de l'huile a une influence majeure sur la puissance du moteur. Lake Speed Jr., de la chaîne YouTube The Motor Oil Geek, s'est rendu sur un banc d'essai moteur pour montrer exactement combien de puissance peut être gagnée ou perdue en fonction de la quantité d'huile contenue dans le carter.

Speed Jr. a fait équipe avec Ben Strader de l'EFI University pour découvrir comment la puissance et la pression d'huile varient en fonction de la quantité d'huile ajoutée au moteur. Utilisant un V8 Chevrolet LS, le duo commence avec seulement 5 volumes d'huile dans le carter, ce qui est presque suffisant pour affamer le gros moteur assoiffé.

Le moteur est capable de produire une puissance impressionnante de 649 chevaux pendant un essai jusqu'à la ligne rouge, mais la pression d'huile était dangereusement basse. Speed Jr. ajoute deux volumes de plus au moteur avant d'effectuer un nouveau passage. Cette fois, la pression d'huile est plus stable, mais la puissance n'est plus que de 630 chevaux. Ce n'est pas une perte énorme, mais ce n'est pas rien non plus.

Les chiffres sont encore plus surprenants lorsque l'on ajoute de l'huile. Speed Jr. ajoute encore deux volumes d'huile dans le V8 avant de faire tourner le moteur une troisième fois. Il développe une puissance maximale de 589 ch, soit 60 ch de moins que le chiffre initial. Bien entendu, la pression d'huile est parfaite tout au long de la course.

Moins d'huile pour plus de puissance

Ce test est la preuve absolue d'un concept que les professionnels et les coureurs utilisent depuis des dizaines d'années. Le respect de la quantité d'huile recommandée assure la sécurité de votre moteur, mais si vous recherchez un dernier petit peu de puissance pour prendre l'avantage dans une course de dragsters ou sur la ligne droite d'un circuit routier, vous devez réduire la quantité d'huile.

L'inconvénient d'une réduction de la quantité d'huile est évidemment l'augmentation des risques pour votre moteur. L'astuce consiste à déterminer exactement la quantité d'huile dont votre moteur a besoin pour fonctionner, et pas une goutte de plus.