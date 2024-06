Si vous voulez une preuve supplémentaire que les films ne sont pas réels, écoutez simplement Craig Lieberman, conseiller technique sur les deux premiers films Fast and Furious. Il s'est confié sur la façon dont les concepteurs de la saga ont souhaité rendre leurs bolides plus rapides, en particulier dans les deux premiers films.

La Mitsubishi Eclipse de Brian, dans l'opus d'origine, semblait capable de réaliser des temps de 10 secondes sur un 400 mètres départ arrêté, mais elle ne développait en réalité que 125 chevaux, environ, avec son moteur quatre cylindres de 2,0 litres à aspiration naturelle, légèrement modifié. En réalité, la voiture avait besoin de neuf secondes pour atteindre les 100 km/h et elle parcourait les 400 mètres en un temps épouvantable de 16 secondes.

Pas que des "charrettes"

La Volkswagen Jetta, de Jesse, a été construite pour être une voiture d'exposition, avec seulement 150 chevaux disponibles et un temps de 0 à 100 km/h en dix secondes. Il lui fallait 18 secondes pour parcourir les 400 mètres, mais les véhicules n'ont jamais eu besoin d'être rapides pour le tournage. Lieberman révèle que 90 % des cascades en voiture, dans les films, se produisent à moins de 100 km/h, et que celles qui nécessitent des vitesses supérieures font la part belle aux télécommandes, câbles et autres artifices pour atteindre ces vitesses. Le montage, le mixage sonore et d’autres astuces contribuent à créer l’illusion de vitesse pour les cinéphiles.

Cependant, certaines voitures ont bel et bien eu du punch dans les premiers épisodes de Fast and Furious. La Mazda RX-7 de Dom développait 305 chevaux et pouvait atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. La Nissan GT-R R33 de Leon était également rapide, réalisant un temps de 10 secondes pour le fameux 400 mètres.