Le siège de Ferrari, à Maranello, se prépare à une révolution sans précédent. En effet, le 21 juin sera inauguré le nouveau "e-building", c'est-à-dire le super bâtiment technologique prévu en août 2023 où naîtront toutes les prochaines voitures de sport du Cheval Cabré équipées de moteurs thermiques, hybrides et électriques.

Un centre important

L'inauguration du nouveau bâtiment électronique, conçu par l'architecte Mario Cucinella, aura lieu en présence du Président de la République du pays, Sergio Mattarella.

Pour entrer plus en détail, si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'un nouveau bâtiment caractérisé par une grande flexibilité de production et une grande attention à l'environnement et aux employés, au sein duquel, comme déjà mentionné, toute la gamme Ferrari sera produite.

L'usine Ferrari de Maranello

Dans les jours qui suivront l'inauguration, le nouveau bâtiment accueillera ensuite une série de conférences annuelles organisées par la marque italienne.

La date d'inauguration, en effet, a été spécifiquement choisie dans le cadre d'une semaine très particulière pour l'entreprise, au cours de laquelle - du 20 au 26 juin - l'innovation durable sera au centre d'un riche programme d'événements que la marque a organisé à son siège, avec le but de discuter du thème du "changement" avec ses investisseurs.

Une inauguration sur une semaine

Les événements que Ferrari organisera du 20 au 26 juin, en particulier, se concentreront sur la durabilité et le changement. L'inauguration de la nouvelle structure, par exemple, sera précédée d'un atelier dédié à Ferrari Partners.

La cible? Mettre à la disposition de la trentaine d'entreprises présentes des expériences et des pratiques concrètes pour réduire l'impact environnemental de leurs produits, pour la création de voitures (en l'occurrence des supercars) de plus en plus durables du point de vue de la construction et des matériaux.

En outre, la journée du 26 juin, renommée "Podio Ferrari", sera ensuite dédiée aux fournisseurs, avec environ 700 entreprises présentes qui vont se confronter sur leur contribution en termes d'innovation durable, ce qui est de plus en plus important dans la chaîne d’approvisionnement de Ferrari.