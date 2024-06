Souvent, lorsque nous testons un véhicule, nous oublions de mentionner qu'un élément très important intervient dans les performances globales de la voiture. Il s'agit de la partie qui nous relie à la route, et ce n'est autre que le pneu.

C'est pourquoi il est si important que notre voiture ou notre moto soit équipée de pneus de qualité, qu'il s'agisse d'une voiture thermique, hybride, hybride rechargeable ou à pile à combustible.

Miser sur des produits de qualité, comme ceux de fabricants tels que Michelin, qui concentrent leurs efforts depuis plus de 135 ans sur le développement de pneus pour les voitures les plus exigeantes, permet de disposer d'une gamme de produits actuels capables de répondre aux besoins de n'importe quel modèle actuel sur le marché, même pour les plus récents, tels que les modèles 100 % électriques.

Opel Astra Sports Tourer Electric GS 156 CV & Michelin e-PRIMACY

Comme nous le disons, tous les pneus Michelin sont développés pour offrir les meilleures performances, l'efficacité et la sécurité indépendamment du carburant (ou de l'électricité) qui alimente le véhicule, mais dans ce cas, nous parlerons du Michelin e-PRIMACY, car nous l'avons testé avec un véhicule 100% électrique comme la nouvelle Opel Astra Sports Tourer Electric GS, avec 156 ch et une batterie de 54 kWh.

Pour commencer par le fil conducteur de tous ces produits Michelin, il faut savoir que toutes les gammes de pneus du manufacturier français, qu'elles soient été ou hiver, partagent l'ADN Michelin, qui repose sur quatre piliers fondamentaux : la sécurité, la durabilité, l'efficacité et le bruit.

Dans le cas de l'e-PRIMACY, pour se concentrer sur un pneu en particulier, les défis sont clairs. Il doit résister à l'usure causée par le poids accru du véhicule, ainsi qu'à la puissance et au couple généreux des véhicules électriques.

Un autre défi consiste à augmenter autant que possible l'autonomie du véhicule, ce qui est vital dans le cas d'un véhicule électrique, et à le faire avec le plus grand confort de conduite possible tout en limitant le bruit de roulement.

La réponse de Michelin à ces défis est simple mais efficace. Face à l'usure, le manufacturier français répond par des pneus à plus forte capacité de charge (XL, HL), et une technologie conçue pour durer plus longtemps, appelée MaxTouch Construction.

Pour augmenter l'autonomie des véhicules, rien de tel que des pneus à faible résistance au roulement. Michelin est leader dans le développement de ce type de pneus efficaces depuis 1992. Et pour des pneus aussi silencieux que possible, Michelin applique des sculptures optimisées basées sur la technologie Michelin Acoustic.

Et pour relever tous ces défis dans ses pneus, Michelin utilise le laboratoire le plus exigeant au monde, qui n'est autre que la compétition. Le manufacturier français est un pionnier de la course électrique avec sa participation aux championnats de Formule E et de Moto E.

À tel point que Michelin a déjà présenté cette année un pneu contenant jusqu'à 50 % de matériaux renouvelables et recyclés pour le championnat du monde de motos électriques (Moto E).

Mais Michelin ne travaille pas seul au développement de ses produits, puisqu'il forme un partenariat indissociable avec les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Il en est ainsi depuis plus de cent ans.

C'est la seule façon d'expliquer des faits marquants tels que le premier véhicule à avoir dépassé les 100 km/h, qui, curieusement, était une voiture électrique et était déjà équipé de pneus Michelin. Ou que Michelin équipe aujourd'hui 7 véhicules électriques haut de gamme sur 10, résultat de 10 ans d'expérience avec les principaux constructeurs de véhicules électriques, par exemple.

Ainsi, lorsque vous devez choisir de renouveler les pneus de votre véhicule, il est conseillé de vous adresser à un fabricant de premier plan, tel que Michelin, qui, grâce à sa vaste gamme de produits, aura toujours le modèle le mieux adapté à vos besoins.

