Une startup basée au Royaume-Uni, appelée Nyobol,t a fait une déclaration très audacieuse l’année dernière. L’entreprise a promis de produire une petite voiture de sport électrique pouvant être rechargée en six minutes environ. Lorsque nous avons appris que le constructeur de l'ancien designer Jaguar Ian Callum était impliquée, nous avons haussé les sourcils mais sommes restés sceptiques. Aujourd’hui, notre nuage de doute s’est officiellement dissipé car Nyobolt a réalisé des temps en dessous de son objectif.

Simplement baptisé "Nyobolt EV Prototype", le véhicule pèse 1 250 kg et dispose d’une autonomie WLTP de 250 km. Même s'il ne s'agit pas d'un modèle conçu pour de longs trajets, sa charge de 10 % à 80 %, en seulement 4 minutes et 37 secondes, est assez exceptionnelle. Ce procédé donne une autonomie d'environ 190 km et, comme le souligne Nyobolt, double la vitesse de charge la plus élevée actuellement disponible sur les véhicules de série. Voici ce qu'a déclaré le co-fondateur de Nyobolt, le Dr. Sai Shivareddy, à ce sujet :

"Nos recherches approfondies au Royaume-Uni et aux États-Unis ont conduit à une nouvelle technologie de batterie désormais prête et évolutive. Nous permettons l'électrification de nouveaux produits et services qui sont actuellement considérés comme irréalisables. Créer de vrais prototypes comme le Nyobolt EV montre que nous sommes à la fois prêts et évolutifs et cela souligne également notre engagement à aider les industries à voir que le changement est possible."

Pas besoin de voir toujours grand (ou gros)

Un ensemble de 50 ampères et d'une capacité de 35 kWh est utilisé pour la batterie. C'est assez petit pour le monde des véhicules électriques, mais la conception de Nyobolt est à la fois une charge rapide et extrêmement résistante aux pannes. L'entreprise déclare avoir réalisé plus de 4 000 cycles de charge rapide, correspondant à 1 million de km. À l'issue des tests, le pack batterie avait encore plus de 80% de sa capacité. En d’autres termes, pourquoi s’embêter avec des batteries grosses et lourdes quand on peut charger une batterie plus petite en quelques minutes seulement ?

Cela contribue également au poids du prototype, mais le véhicule devant nous n’est pas la voiture de sport électrique la plus légère que nous ayons vue. L'année dernière, Caterham a présenté le Project V, un prototype triplace pesant 1 189 kg, et développant 268 ch avec une batterie de 55 kWh. La production est prévue pour fin 2025 ou 2026 mais ces statistiques peuvent donc changer du prototype au modèle final. Cela étant dit, Caterham et Nyobolt montrent que les voitures électriques (du moins en partie) amusantes ne doivent pas être nécessairement lourdes, n'est-ce pas la BMW M5...

Nyobolt ne mentionne pas les données de puissance du prototype et utilise surtout cette voiture comme un "exemple visuel" et tente d'impressionner les autres constructeurs automobiles avec sa technologie de batterie impressionnante. Selon la marque, plusieurs fournisseurs s'intéressent déjà à cette prouesse. Bien que techniquement au stade de prototype, la production du véhicule en question, pour une utilisation sur route ou sur piste, pourrait commencer d’ici un an.