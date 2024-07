Même 34 ans après ses débuts, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II n'a rien perdu de son éclat. Au contraire, les prix aux enchères et sur les marchés d'occasion atteignent des niveaux de plus en plus vertigineux, entre 300 000 et 400 000 euros.

La voiture de sport culte, de Mercedes-Benz, inspire également de plus en plus de gens, séduits par sa silhouette incomparable, pour créer des conversions restomod, capables d'impacter les fans les plus exigeants.

Il y a longtemps, nous vous avons montré la réinterprétation fascinante et techniquement très complexe de la HWA EVO avec une carrosserie en carbone et jusqu'à 500 ch de puissance. Derrière cela se trouve l'entreprise du fondateur d'AMG, Hans-Werner Aufrecht. Le problème avec cette nouvelle Über-EVO, équipée d'un moteur V6 biturbo de 3,0 litres, est qu'elle coûte 850 000 euros et qu'elle ne sera disponible qu'à la fin de l'année 2025...

DMC Mercedes 190e AMG Evolution Extrem (2024) DMC Mercedes 190e AMG Evolution Extrem (2024)

Si vous souhaitez entrer dans l'univers de l'EVO II plus rapidement et de manière "plus abordable", vous pouvez désormais trouver votre bonheur grâce à DMC. Bien qu'ils ont tendance à se concentrer sur les nouveaux modèles de Ferrari, Lamborghini et véhicules de luxe similaires, ils semblent qu’ils aient découvert leur amour pour les Mercedes-Benz d'antan.

Moins cher mais pas non plus donné

Ceci est exprimé par ce kit carrosserie large "W201 AMG 190e 2.5-16". Selon DMC, des moules authentiques des années 1990 ont été utilisés à cet effet. Cependant, le kit carrosserie est entièrement composé de fibre de carbone. Le prix du pare-chocs, de l'avant modifié, des panneaux latéraux et de l'ensemble emblématique du becquet arrière est de 16 000 €.

Galerie: DMC Mercedes 190e AMG Evolution Extrem (2024)

15 Photos

Sur demande, le préparateur originaire de Ratingen peut également réaliser un tout nouvel intérieur dans le style de l'original pour un total de 27 880 €. Malheureusement, nous ne l'avons pas en photo mais si vous souhaitez que votre 190 ressemble aux photos que vous voyez, vous devez également acheter les phares et feux arrière assombris pour 1 885 € et le jeu de roues papillon pour 9 400 €.

Pour la 190 mais pas que...

En tant que client, vous pouvez décider si vous souhaitez apporter votre propre voiture et faire installer le kit par l'un des concessionnaires DMC du monde entier ou si vous préférez acheter un véhicule entièrement reconstruit directement auprès de l'entreprise.

Le package complet, y compris la voiture du donateur, a un prix de 278 885 € et il n’est pas précisé quel véhicule sert de base, pour l'instant du moins.

Si vous n'avez pas de Mercedes-Benz 190 sous la main, peut-être avez-vous une W124 dans le garage ? Pas de problème, car selon le constructeur, le kit EVO II fonctionne également pour le frère aîné de la W201. Espérons qu'il y ait bientôt des photos de ce restomod pour le moins inhabituel.