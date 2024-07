Jaguar a officiellement entamé le processus d'« extinction pilotée » de ses voitures. Tous les modèles que nous connaissons, de la F-Type à la E-Pace en passant par la F-Pace, cessent d'être produits et ne seront pas remplacés. Il s'agit d'une remise à zéro industrielle et commerciale sans précédent, mais volontaire et fonctionnelle au repositionnement de la marque tel qu'envisagé dans les plans du groupe JLR.

À partir de 2025, en effet, les Jaguar se transformeront en quelque chose de très différent. Les voitures seront plus grandes, exclusives et chères, avec des prix de l'ordre de 120 ou 130 mille euros. Il n'y aura que trois modèles et le premier sera une berline Granturismo de plus de 5 mètres de long. Les voitures seront exclusivement électriques avec des autonomies de l'ordre de 700 kilomètres, mais celui qui les achètera ne le fera pas pour cette raison mais plutôt « pour les émotions qu'elles suscitent ».

C'est en ces termes que Rawdon Glover, directeur de la marque Jaguar, a expliqué les raisons et les ambitions de cette révolution lors d'une table ronde en marge du Goodwood Festival of Speed 2024. Cette révolution part du principe que le marché des véhicules électriques est aujourd'hui différent, par des exigences techniques qui imposent des conceptions similaires parce qu'elles sont développées en tenant compte de l'aérodynamisme.

Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques distinctifs aujourd'hui », souligne M. Glover, “et nous avons l'occasion de créer quelque chose qui est avant tout désirable et qui fait dire aux gens "wow, c'est incroyable !".

La philosophie devrait être celle du passé et plus particulièrement du fondateur William Lyons qui affirmait que « Jaguar est à son top lorsqu'elle ne copie rien », ce qui a conduit à la naissance d'icônes telles que la D-Type, la E-Type ou, plus récemment, l'hypercar XJ220.

Voyons ce que Rawdon Glover a répondu à nos questions.

D. La nouvelle stratégie de Jaguar sera-t-elle influencée par la décision de la Commission européenne concernant le report éventuel de l'interdiction des moteurs thermiques ?

R. La voiture électrique est une transition qui progresse à des rythmes différents selon les régions du monde. Nous pensons que la voiture électrique nous permettra de faire certaines choses, notamment en termes de conception. Une fois que vous vous engagez sur une architecture, il est très difficile de dire : « Oh, oui, en fait, pourquoi est-ce que c'est là que vont tous les investissements ?". Nous sommes donc engagés dans cette direction.

Rawdon Glover, directeur général de Jaguar

Au niveau de l'entreprise, nous avons d'autres marques et d'autres plateformes. Elles changent toutes en fonction des tendances du marché, mais c'est la stratégie générale. Encore une fois, pour toute plateforme, il s'agit d'un jeu à long terme. Il faut probablement six ans pour la mettre sur le marché, puis le cycle est de neuf ans. Ainsi, lorsque vous faites ce choix, vous vous engagez pour 15 ans sur la plateforme. Il est très difficile d'y renoncer. Pour moi, c'est l'avenir, qu'il arrive aussi vite que nous le pensions ou qu'il arrive un peu plus tard. Mais il n'est pas question de se dire « OK, eh bien, mettons un moteur hybride ou un moteur à essence ». Nous ne pouvons pas faire marche arrière.

D. Mais ne pourrait-on pas développer des plateformes flexibles, dites multi-énergies ?

R. Elles sont beaucoup plus chères. La flexibilité a un prix. Je ne suis donc pas sûr qu'il soit si facile de dire : « Nous aurions dû opter pour une plate-forme flexible », parce qu'en réalité nous aurions emprunté une voie très différente en termes de conception et de proportions du véhicule. Il y a des avantages et des inconvénients.

Les classiques de Jaguar à Goodwood, 2024

D. Le monde des voitures de sport de luxe et celui des véhicules électriques ne semblent pas s'entendre. Si l'on prend l'exemple de la Taycan, qui a bien démarré et dont les ventes se sont drastiquement réduites. Qu'en pensez-vous ?

R. Notre première voiture sera une GT à quatre portes, elle sera donc différente de la Taycan. Il y aura d'autres véhicules dans la gamme qui auront des styles de carrosserie différents et feront partie de différents segments de marché. Nous commençons par la GT à quatre portes, non pas parce que c'est le segment le plus important, mais nous pensons que c'est le plus important pour établir la marque. C'est pourquoi nous avons choisi la GT 4 portes, en termes de pureté du design et d'établissement du mouvement Jaguar. Nous savions que ce ne serait jamais le marché le plus important, mais c'est pourquoi nous voulions nous concentrer sur ce véhicule.

D. En termes de composants, Jaguar a aujourd'hui un positionnement plus élevé, mais partage beaucoup de choses avec Land Rover. Allez-vous changer ce type de stratégie ?

R. Oui et non. J'aurais dû dire tout de suite que les produits sont basés sur une architecture dédiée. Nous avons le MLA, qui est celui utilisé pour le Range Rover. C'est ce que nous appelons JEA, c'est-à-dire Jaguar Electrical Architecture. Elle nous est réservée. Cela nous permet, du point de vue de la conception, de n'avoir aucune limitation, ce qui aurait été le cas si nous étions passés à la plateforme MLA. Cependant, en ce qui concerne les logiciels, la technologie des batteries, les systèmes d'infodivertissement, ils seront présentés très différemment, mais bon nombre des systèmes sous-jacents qui définissent le véhicule seront utilisés dans l'ensemble du groupe JLR.

JLR est unique et la raison pour laquelle c'est important pour nous est que, si vous y réfléchissez, Range Rover est une marque de SUV, le MLA est une architecture de SUV. Il est donc très important pour nous d'avoir une architecture indépendante.

Range Rover 2022 Range Rover Sport 2022

D. Changez-vous beaucoup de choses par rapport aux éléments que vous voyez à l'intérieur de la voiture ? Par exemple, les sièges d'un Range Rover Sport sont très similaires à ceux d'un Range Rover.

R. Les sièges des produits Jaguar seront complètement différents. Le design intérieur sera complètement différent. Certaines des technologies de base du véhicule, de nombreuses finitions seront communes, mais concrètement, lorsque vous entrerez dans la voiture, penserez-vous que ce que vous touchez est la poignée d'un Range Rover ? Absolument pas. La sensation sera très, très différente.

D. Où les usines seront-elles situées ? Seront-elles situées au Royaume-Uni ?

R. Oui, à Solyon. Ici, nous produisons le Range Rover, le Range Rover Sport et une toute nouvelle usine est en cours de développement pour ces trois produits.

D. Pas de production en Asie ?

R. Non, tous les produits seront conçus et fabriqués au Royaume-Uni.

D. Quels sont les marchés les plus importants ?

R. Ceux qui sont attendus en termes de taille : Chine, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada. Le marché de l'Europe du Nord, la Norvège et la Suisse. Je pense donc que 10 ou 12 marchés représenteront la majeure partie de notre volume, avec une perspective d'environ 25 pays, avant de se réduire.

D. Quel est le principal défi, c'est-à-dire la principale difficulté de cette stratégie de repositionnement ?

R. Je pense que c'est une question très importante pour nous. Et je pense que le produit lui-même y contribue. Nous pensons que 10 à 15 % de notre clientèle Jaguar actuelle nous suivra, soit relativement peu d'automobilistes. Il est clair que nous connaissons beaucoup de conducteurs de haut niveau qui conduisent des Range Rover et des Defender. Nous les connaissons bien. Ce sera donc l'occasion de leur parler. Si nous pensons à la Jaguar d'aujourd'hui, premium avec un prix de départ de 50 ou 60 000 euros, eh bien, nous nous dirigeons maintenant vers un endroit très différent en termes de luxe.

Ainsi, tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de communication marketing, de site web, d'application ou d'interface homme-machine (IHM), doit être en mesure d'améliorer l'expérience du client. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de plus innovant au monde, mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est quelque chose que nous pensons devoir faire avec passion. La façon dont la marque se présente est vraiment importante.

Jaguar classiques au Goodwood Festival of Speed 2024

Si vous pouviez nous donner un aperçu de la nouvelle GT, que diriez-vous ? S'agit-il plutôt d'une XJ ou d'une XF ?

Elle a une forte présence sur la route. En termes de proportions, elle est très éloignée de ce que nous faisons aujourd'hui. Pour y parvenir, j'ai divisé l'équipe de conception en trois groupes. En l'espace de trois mois, ils ont produit 17 modèles de grande taille avec différents langages de conception, certains étant familiers, d'autres semblant sortis d'un film de science-fiction. Le langage de conception que nous avons choisi est exubérant. Pensez à quelque chose qui sera vraiment différent sur la route. En décembre, nous dévoilerons notre nouveau langage de conception.

D. En ce qui concerne le calendrier, souhaitez-vous avoir la voiture en 2025 ?

Je veux que la voiture soit prête en 2024. Comme je l'ai dit en décembre, nous dévoilerons notre nouveau design, puis en 2025 nous présenterons la première GT, qui sera commercialisée à la fin de l'année prochaine.

13. Qu'en est-il des modèles actuels ?

La Jaguar F-Type est terminée, le dernier exemplaire a été produit à la fin du mois de mai. J'étais présent et c'était un moment historique. Il en va de même pour la XE et la XF, qui ne sont plus produites, et à la fin de cette année, ce sera le tour de l'I-Pace et de l'E-Pace. À l'heure actuelle, nous travaillons toujours sur le F-Pace pour voir combien de temps encore nous le produirons et ce sera la dernière Jaguar dotée d'un moteur à combustion interne.

Jaguar F-Type Jaguar XF Jaguar I-Pace

Ils seront néanmoins toujours en vente. Au Royaume-Uni, les stocks seront épuisés cette année, comme en France. Ailleurs, ils dureront un peu plus longtemps. Nous avons besoin d'une rupture nette.

D. Vous attendez-vous à ce que la part de marché des voitures de luxe augmente de manière substantielle ? Envisagez-vous de créer un nouveau réseau de vente ?

Oui, nous voyons le marché du luxe se développer. Je pense que je suis dans le secteur automobile depuis un certain temps, et j'ai travaillé dans des marques où l'on était obsédé par la concurrence et où l'on passait toute la journée à regarder leurs spécifications, leurs prix, leurs volumes et à planifier en fonction de cela. Nous ne ferons pas ça, car nous pensons que dans la gamme de prix dans laquelle nous nous situons, nous sommes évidemment dans un environnement concurrentiel, mais les acheteurs ont souvent plusieurs voitures à la maison. La question sera de savoir si j'achète cette voiture, si j'achète ce bateau, si je rénove complètement ma maison, si j'achète ma troisième maison, ou quoi que ce soit d'autre, et nous serons donc en concurrence avec de multiples choses.

Jaguar classique au Goodwood Festival of Speed 2024

Regardez Bentley, Ferrari, Aston Martin, regardez leurs prix moyens, en constante augmentation, mais tous alimentés par le besoin de créer quelque chose de désirable, quelque chose d'unique, peut-être une pièce unique, mais en réalité, il s'agit simplement de trouver comment puiser dans la richesse existante et de trouver différents points d'ancrage pour cette base.

Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, nous opérerons en partie par le biais d'un réseau de vente au détail réduit. En effet, un prix plus élevé signifie clairement des volumes plus faibles. Nous serons plus concentrés dans les zones urbaines. Paris, Londres, Tokyo, Chiang Mai, nous aurons notre propre boutique, où nous pourrons contrôler complètement l'environnement, l'expérience et idéalement, élever celle-ci.

D. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez faire mieux que vos concurrents ?

Je pense que le premier point est le design. Je regarde notre design, et encore une fois j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues, et je pense que l'on se démarque vraiment. Je ne vois rien de semblable sur le marché.

Jaguar F-Type à Goodwood 2024 Jaguar classiques au Goodwood Festival of Speed 2024

L'électrique est un outil incroyable en termes de dynamique de la voiture, mais avant tout, l'expérience doit être merveilleuse, et je suis heureux de dire qu'à chaque fois que nous montrons notre voiture aux gens, ils disent : « elle est merveilleuse », c'est tout là l'essentiel.