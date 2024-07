Avec les nouvelles technologies, il est de plus en plus difficile de se fier à ses yeux et à ses oreilles. Photoshop a toujours été un outil pratique pour les mauvais photographes, mais l'explosion des logiciels et des services qui facilitent plus que jamais la manipulation des vidéos et des sons ouvre de nouvelles voies à la fraude.

Ferrari a failli être victime d'une telle escroquerie après que quelqu'un a tenté de se faire passer pour le PDG de la société, Benedetto Vigna, dans des messages WhatsApp et lors d'un appel téléphonique avec un autre dirigeant.

Les messages WhatsApp ne provenaient pas du numéro habituel de M. Vigna, ce qui a éveillé les soupçons de l'autre dirigeant, mais l'imposteur a tenté d'expliquer l'anomalie une fois au téléphone. Selon le rapport de Bloomberg, l'imposteur a parfaitement imité la voix de M. Vigna. Toutefois, le dirigeant a relevé quelques incohérences qui l'ont incité à demander à l'imposteur de vérifier son identité.

Le cadre a demandé à l'appelant de citer le titre d'un livre que Vigna venait de recommander. L'appelant n'a pas répondu et a raccroché. Les messages de l'imposteur évoquaient une "grosse acquisition" qui nécessitait la "plus grande discrétion" de la part du cadre. On ne sait pas exactement ce que les escrocs tentaient d'accomplir.

Galerie: Campagne anti-contrefaçon de Ferrari

Andrea Frazzetta

Il est probable que nous verrons de plus en plus d'escroqueries impliquant des voix artificielles au fur et à mesure que la technologie s'améliorera. L'espionnage industriel existe bel et bien, et l'industrie automobile est un secteur mondial hautement compétitif qui regorge de vecteurs d'attaque potentiels que des escrocs mieux formés pourraient exploiter à l'avenir.

Les entreprises devront prendre de nouvelles mesures pour former leurs employés à repérer et à éviter les appels téléphoniques et les messages frauduleux, tout comme elles les ont formés à éviter les courriels de phishing. Peut-être que la seule option vraiment sûre est de ne plus répondre aux appels téléphoniques, aux courriels ou aux SMS, et de s'installer dans un chalet à la montagne.