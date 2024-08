Vous devriez y réfléchir à deux fois avant de mettre un vieux bidon d'huile dans votre voiture. Selon cette étude réalisée par The Motor Oil Geek sur YouTube, l'huile moteur périmée est tout simplement dangereuse pour votre moteur.

Dans cette vidéo, Lake Speed Jr. a cherché à montrer si une vieille huile, lorsqu'elle est malmenée, peut redevenir utilisable. Il a déniché deux vieux contenants d'huile scellés, l'un dans un récipient en plastique et l'autre dans un bidon en métal, pour voir si une bonne secousse pouvait les ramener à la vie.

Les résultats du laboratoire ne sont pas surprenants. Qu'il s'agisse de l'huile Valvoline vieille de 20 ans ou de l'huile Mobil1 vieille de 50 ans, les deux présentent des signes significatifs d'oxydation, qu'elles soient agitées ou non. Cela signifie essentiellement que l'huile elle-même, ainsi que l'ensemble des additifs ajoutés à l'huile lorsqu'elle était neuve (zinc, phosphore, sulfate, etc.), se sont dégradés chimiquement au point de ne plus pouvoir lubrifier suffisamment un moteur.

La bouteille en plastique de Valvoline était la pire des deux. Elle présentait des signes de présence d'eau dans l'huile, accumulée au cours de deux décennies simplement par le chauffage et le refroidissement du récipient. Nous vous déconseillons donc d'utiliser cette vieille bouteille d'huile dans votre garage, même si c'est pour faire l'appoint.

Les fournisseurs de pièces détachées comme Autozone et CarParts.com indiquent que la plupart des huiles moteur ont une durée de vie d'environ cinq ans. Passé ce délai, l'oxydation commence à se produire, dégradant la qualité du lubrifiant. Si vous pensez que votre huile est peut-être à la limite, Speed Jr. a réalisé une autre vidéo montrant comment vous pouvez vérifier l'état de votre huile à la maison, sans avoir recours à des machines de test sophistiquées.