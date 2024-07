Si vous êtes comme moi, vous êtes probablement toujours en train de vous demander quel type d'huile utiliser pour votre voiture. Même si j'aimerais que mes voitures fonctionnent avec une huile de première qualité, je n'ai pas toujours les moyens de m'offrir ce qu'il y a de mieux. Selon ce dernier test de la chaîne YouTube Project Farm, les huiles bon marché peuvent tout à fait être utilisées dans votre moteur. Mais si vous voulez une santé et des performances durables, vous devriez dépenser un peu plus.

La chaîne a réuni six huiles moteur de marques différentes, dont le prix varie entre 14 et 58 dollars le bidon, afin de tester leur efficacité dans une série d'expériences. L'animateur teste des éléments tels que la viscosité de l'huile, la capacité à résister à la chaleur ou au froid, et l'usure à partir d'un test de frottement simulé. Project Farm a également envoyé un échantillon de chaque huile à un laboratoire pour analyser des éléments tels que la présence de détergents et d'additifs anti-usure.

Les résultats sont fascinants. Chaque marque présente des niveaux de lubrification sains, ce qui n'est pas vraiment surprenant étant donné que ces huiles respectent toutes des normes de qualité. Ce qui les différencie le plus, c'est leur comportement à différentes températures et les types d'additifs qu'elles contiennent. L'huile Blue Diamond de Hot Shot, de prix moyen, a surpassé toutes les autres huiles lors des tests à froid, par exemple.

C'est au niveau des additifs que l'on constate les plus grandes différences lorsque le prix augmente. Plus l'huile est chère, plus elle contient d'additifs. Les détergents comme le bore et le calcium et les matériaux anti-usure comme le phosphore et le zinc sont extrêmement utiles pour la santé à long terme du moteur. Les huiles les plus chères testées contiennent davantage d'additifs, alors que l'huile la moins chère, la Mobil Delvac, en contient le moins.