La Golf, le modèle le plus vendu de l'histoire de Volkswagen, a célébré son 50e anniversaire en Cappadoce, une région incontournable du centre de la Turquie, avec un événement international auquel ont participé 60 journalistes de 14 pays.

Lors de cette célébration, une montgolfière spécialement conçue pour la Golf s'est élevée dans le ciel depuis la Love Valley de Cappadoce. Cet évènement impressionnant a donné lieu à une vue unique et à des images spectaculaires.

La voiture phare de Volkswagen

La Golf, icône du design de la marque allemande, a réussi à devenir la référence dans sa catégorie au cours des 50 dernières années et est devenue le modèle à hayon le plus apprécié au monde. Son aventure, qui a débuté en 1974, s'est transformée en une véritable réussite avec plus de 37,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde et d'innombrables récompenses.

Ce modèle, qui est le cœur de Volkswagen depuis un demi-siècle, attire l'attention notamment par son design renouvelé. À l’avant, les phares à LED ont été redessinés pour être plus plats, plus frappants visuellement et beaucoup plus étroits vers l’intérieur. De plus, les nouveaux phares deviennent encore plus accrocheurs lorsqu'ils sont combinés avec les phares matriciels LED IQ.LIGHT en option, l'un des meilleurs systèmes d'éclairage au monde.

Ces derniers sont équipés d'un nouveau module de feux de route spot avec une portée allant jusqu'à 500 mètres la nuit. Cet ensemble, optionnel, comprend également le nouveau groupe d'éclairage arrière tridimensionnel à LED "High". Ce groupe de rétroéclairage LED animé peut être personnalisé individuellement via le système d'infodivertissement.

