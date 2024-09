Lors de la GTI Fanfest 2024, la plus grande fête dédiée à la Volkswagen Golf à l'occasion de son 50e anniversaire, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen depuis le début de l'année 2023, où il est arrivé en provenance de Bentley.

Un designer qui, en tant qu'amateur de voitures, a été émerveillé par « l'histoire incroyable » de l'arrivée à Wolfsburg au volant d'une Volkwagen Golf GTI 1991 en provenance de Madrid, c'est ainsi que Motor1.com s'est joint aux célébrations !

Avec une longue carrière dans le groupe Volkswagen, qui a commencé en 1996 après avoir été diplômé de l'École supérieure de design de Pforzheim (Allemagne), entre autres projets, il a travaillé sur la première génération du Tiguan et de la Golf 7, de 2014 à 2021, il a complètement changé le « visage » d'Audi et, à partir de 2021, il a créé le nouveau langage de conception de Bentley, représenté par la Batur.

Andreas Mindt nous assiste lors du GTI Fanfest 2024

J'imagine que mettre à jour le design ou créer une nouvelle génération d'une icône comme la Volkswagen Golf ne doit pas être facile....

Je pense que le processus est très simple. La recette de l’originale était de combiner une voiture très pratique et une voiture très émotionnelle. Vous pouvez emmener tout le monde avec vous, avec les enfants, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez aller au supermarché, vous pouvez tout faire ! Ensuite vous la conduisez et c'est très amusant, vous savez, de la conduire et de l'utiliser tous les jours.

C'est plaisant. Et tout cela ensemble constitue la recette du succès. Et maintenant, transformer cela en un avenir électrique est très simple.

Où est la clé de la Golf ? Quel est votre élément de design le plus remarquable ?

Ce qui compte avant tout, c'est la position de la voiture sur la route. Vous avez la clé dans les passages de roues. Sur les plus grosses roues. Si vous avez une carrosserie fine et des chenilles larges, cela rend la voiture vraiment solide. Cela s'est produit depuis la première génération et cela se poursuit jusqu'à nos jours. Nous en sommes conscients et nous continuerons à le faire également dans les conceptions futures.

L’une des huit générations est-elle votre préférée ?

Il y en a tellement... Vous savez, il est impossible de nommer un favori. Mais disons que la première Golf me plaît vraiment. Le premier modèle est tellement beau. Mais bien entendu, le second a également joué un rôle très important. Oui, j'aime ça.

Quels souvenirs vous viennent à l’esprit lorsque vous voyez une Golf classique ?

Quand j'avais 12 ans. J'avais un modèle en plastique blanc, mais je l'ai peint en noir au pinceau, et je l'ai toujours aujourd'hui. À l'échelle 1:24. Et c'est très joli. C'est le souvenir que j'ai de Golf pendant mon enfance.

Andreas Mindt, directeur du design de Volkswagen, au volant d'une GTI Mk2

Dans quelle mesure cette tradition est-elle importante pour la marque ?

Très important. C'est très important. J'aime beaucoup le patrimoine. J'aime les histoires particulières, l'histoire en général. Nous devons en être conscients et en faire des pièces modernes. Bien sûr.

Cette tradition et ce design pourraient-ils être les clés pour lutter contre de nouveaux concurrents, notamment chinois ?

Bien sûr, parce qu’ils n’en ont pas les moyens. C'est notre atout. Disons que c'est notre valeur. Et c'est une belle valeur. Les Golf 1 et 2, par exemple. Lorsque nous utiliserons les mêmes valeurs à l’avenir, ce sera un succès. Je suis sûr. Nous avons cet avantage et nous devons en être conscients. Et nous le sommes.

Et cela ne me pose aucun problème : je pense que nous sommes très forts grâce au passé et que nous le serons à l’avenir.

Quels sont les enjeux de la conception de la future Golf électrique ?

La voiture électrique a de bonnes et de mauvaises choses, cela arrive avec toutes les voitures électriques. La bonne nouvelle est que vous disposez d’un empattement long pour accueillir une grosse batterie. Ainsi, les porte-à-faux deviennent plus courts, ce qui, combiné à cet empattement plus long, donne à la voiture une belle apparence. Vous voyez un meilleur résultat.

Et puis vous avez des roues plus grandes [et plus étroites] pour améliorer la résistance au roulement. Et plus ils sont gros, mieux c'est. De plus, ils conviennent aux proportions de la voiture. Ces deux aspects réunis donnent à une voiture une belle apparence. Et c’est ce que nous recherchons en ce moment.

Volkswagen ID. GTI Concept 2023

Selon vous, à quoi ressemblera la Golf dans 20 ans ?

Je pense que ce que nous voulons faire, c'est un design très pur, très simple, en s'appuyant sur un design épuré. Mettez-y toute l'essence, les meilleurs détails de l'histoire de la Golf. Une Golf sera toujours une Golf, je vous promets une Golf reconnaissable. Et si nous retirons tous les badges, ne laissant rien sur la voiture, vous la reconnaîtriez comme une Golf.

Si vous n’aviez aucune limite en matière de conception, à quoi ressemblerait la Golf ?

Je préfère supprimer des choses. Vous savez, c'est la chose la plus difficile : enlever des choses. Et je pense que ce que je veux vraiment faire, c'est créer une Golf pure, avec des surfaces très simples, rendre la voiture vraiment solide et puissante. C'est ce que je veux faire.