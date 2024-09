Le constructeur de voitures de sport Ginetta est probablement peu connu dans notre pays. Seuls les amateurs de sport automobile pourraient tendre l'oreille à l'évocation de ce nom, car les voitures de sport plates au long museau et au moteur V8 puissant participent chaque année aux 24H de Dubaï. Mais Ginetta est aussi un constructeur de petites séries tout à fait sérieux, ce que la marque britannique prouve aujourd'hui avec la supercar Akula.

La nouvelle Ginetta Akula est une supercar exclusive, homologuée pour la route, développée par le constructeur britannique de voitures de sport Ginetta. Basée sur le concept-car présenté en 2019, l'Akula marque le 20e anniversaire du rachat de Ginetta par le Dr Lawrence Tomlinson. Avec un prix à partir (d'environ) 326.000 euros et une production limitée à seulement 20 exemplaires, l'Akula est une véritable pièce de collection.

La nouvelle supercar est propulsée par un moteur V8 de 6,4 litres qui délivre 600 chevaux à 7 200 tr/min et 670 Nm de couple à 5 100 tr/min. Cela permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de plus de 290 km/h. Le moteur est basé sur un bloc en aluminium Ginetta-Billet et dispose d'un mécanisme de soupapes en titane qui devrait assurer longévité et performance.

Une caractéristique remarquable de l'Akula est son châssis entièrement en fibre de carbone, complété par un arceau de sécurité en acier pour le sport automobile. Pesant seulement 1 190 kg et offrant une répartition parfaite du poids de 50:50, le véhicule Akula offre un équilibre parfait et une maniabilité précise.

La conception aérodynamique de la voiture, testée en soufflerie, comprend un soubassement plat en fibre de carbone, un splitter avant, des déflecteurs, un aileron arrière et un diffuseur qui, ensemble, devraient assurer une déportance élevée et une vitesse stable en virage.

L'Akula n'est pas seulement conçue pour les performances sur circuit, mais doit aussi convaincre par son aptitude à la conduite quotidienne. Avec un réservoir de 100 litres permettant une autonomie d'environ 720 kilomètres et un coffre de 473 litres offrant suffisamment de place pour deux personnes, l'Akula est également adaptée aux longs trajets et aux road-trips.

Les sièges sont intégrés dans la structure monocoque en fibre de carbone et sont rembourrés individuellement afin de s'adapter parfaitement à la morphologie du conducteur. Un volant et un pédalier réglables électroniquement permettent au conducteur d'ajuster la position du siège à sa guise.

L'Akula offre également des commodités modernes telles qu'un système d'infodivertissement à écran tactile développé par Ginetta avec intégration complète d'iOS, un pare-brise chauffant, des porte-gobelets et un chargement sans fil pour les téléphones portables. L'utilisation de détails en aluminium usiné CNC et de touches de fibre de carbone dans l'habitacle assure une expérience de conduite luxueuse.