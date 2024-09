L'annonce a fait l'effet d'une bombe en ce lundi matin. Alors que la vitesse maximale est aujourd'hui limitée à 70km/h, Anne Hidalgo, la maire de Paris a annoncé ce matin sur RTL que l'axe majeur parisien verra sa vitesse maximale tomber à 50 km/h.

"On y travaille depuis 2018, ce n’est pas un sujet nouveau", a indiqué Anne Hidalgo sur l'antenne de RTL. "On a des votes au Conseil de Paris très unanimes, c’étaient d’ailleurs les centristes qui avaient porté tout un travail et obtenu l’unanimité à ce sujet en 2018."

Cette idée n'est effectivement pas nouvelle et s'inscrit dans une réflexion de la marie de Paris de faire baisser la vitesse des voitures et ainsi que des deux roues dans la capitale. Le tout motivé par des préoccupations quant à la santé publique pour les 500 000 personnes vivant aux abords du périphérique.

Ce projet devait naitre à la suite des jeux olympique et paralympique de paris 2024. Il en va de même pour la voie réservée aux Jo et Jop qui, toujours selon la maire de Paris, pourrait perdurer et être réservée au covoiturage. Cette annonce d'Anne Hidalgo a encore une fois fait réagir.

"La région Île-de-France va déposer une motion mercredi matin, en séance plénière, pour proposer à la mairie de Paris de renoncer à ce projet d'abaissement de la vitesse maximale sur le périphérique", a annoncé lundi 9 septembre sur France info Pierre Liscia, conseiller régional d’Île-de-France et proche de Valérie Pécresse.

Ce qui est reproché à la maire de Paris, c'est le fait de prendre ce genre de décision de manière "unilatérale et de façon brutale." Pierre Liscia fait également remarquer que la décision a été prise "sans concertation, sans consultation et surtout sans étude préalable."

En réaction, Pierre Liscia ajoute que la région va aussi réfléchir à ce que "la compétence boulevard périphérique ne soit plus donnée seulement à la mairie de Paris, mais soit attribuée à Île-de-France Mobilité qui gère l'ensemble des transports en Île-de-France."