En attendant la présentation du Skoda Elroq, le premier SUV compact électrique du constructeur bohémien, nous découvrons les premières images officielles qui révèlent une face avant et un arrière modernes ainsi qu'un style sans précédent.

Le dessin qui nous montre l'avant de l'Elroq met clairement en évidence le nouveau langage de conception "Modern Solid" qui fait son apparition sur ce modèle. L'arrière suit également la même approche stylistique, avec un pare-chocs généreux qui souligne la forme carrée de la queue, les blocs optiques et l'omniprésent lettrage Skoda sur le hayon.

Un nouveau visage pour Skoda

Parmi les éléments les plus caractéristiques, citons le pare-chocs massif avec une grande grille inférieure appelée "Tech-Deck Face" qui prend la place de la grille classique de Skoda, mais aussi les phares matriciels à LED intégrés dans la partie supérieure de l'avant et le lettrage Skoda au centre du capot.

Skoda Skoda Elroq, la face avant dans les premiers dessins extérieurs officiels

Les garnitures extérieures en chrome foncé et la couleur de carrosserie exclusive Timiano Green dédiée à l'Elroq ne sont pas exactement reproduites dans l'esquisse, mais sont annoncées par Skoda. La même finition chromée foncée est dédiée au logo Skoda sur les moyeux de roue.

Skoda Skoda Elroq, l'arrière dans les premiers dessins extérieurs officiels

Pour décrire le nouveau SUV électrique, le responsable du style extérieur de Skoda, Karl Neuhold, déclare :

"Le tout nouveau Škoda Elroq incarne notre nouveau langage de design Modern Solid et pousse le design extérieur encore plus loin avec la face Tech-Deck accrocheuse et le pare-chocs avant distinctif. Le lettrage Škoda sur le capot est une autre caractéristique de notre nouvelle voiture tout électrique, avec des accents en chrome foncé unique qui complètent le look. Avec sa grande autonomie et sa carrosserie robuste, l'Elroq sera le compagnon idéal des explorateurs quotidiens lors de leurs aventures en plein air, tandis que ses dimensions compactes en font un véhicule idéal pour la conduite urbaine."

Nous connaissons déjà l'intérieur

Ces nouvelles informations viennent s'ajouter à celles déjà fournies par Skoda sur l'intérieur de l'Elroq, qui a lui-même été montré avec quelques esquisses.

Skoda Elroq, les premiers dessins de l'intérieur

L'intérieur de l'Elroq se caractérisera par l'utilisation de matériaux recyclés à partir de bouteilles en plastique, de vêtements usagés et de nylon provenant de filets de pêche.

Les moteurs de l'Elroq

La gamme de moteurs du Skoda Elroq est également déjà connue. Il sera proposé dans les versions 50, 60, 85 et 85x. L'Elroq 50 est équipé d'une batterie de 55 kWh et d'un moteur arrière de 170 ch. En montant en gamme, on trouve ensuite l'Elroq 60 qui voit sa puissance augmenter à 204 ch et sa batterie à 63 kWh.

L'Elroq 85, quant à lui, dispose d'une batterie de 82 kWh qui promet une autonomie de 560 km avec le moteur de 286 ch, tandis que l'Elroq 85x dispose de deux moteurs de 299 ch, d'une transmission intégrale et, là encore, d'une batterie de 82 kWh.