La Giulia historique de 1962 renaît sous la forme de la Giulia ErreErre Fuoriserie, une retromod présentée l'année dernière pour une valeur de 400 000 euros (+TVA) qui a fait tourner la tête de nombreux connaisseurs de la marque Biscione (et pas seulement eux).

Aujourd'hui, les 33 clients les plus fortunés peuvent choisir entre la version Classic et la version Alleggerita, une nouveauté dont le prix commence à 350 000 euros (+ TVA et Donor Car, qui n'est pas comprise dans le prix, mais doit être fournie par le client).

Seulement pour deux

Le passé glorieux d'Alfa Romeo est ravivé par une livrée très originale. La face avant, où les nouveaux conduits Venturi destinés à optimiser le refroidissement du V6 de 562 ch se détachent dans la partie inférieure du pare-chocs avant, a été teintée en blanc pour souligner au maximum son originalité et reprendre la couleur des jantes Centocinque.

ErreErre Fuoriserie Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita

À bord, il n'y a que deux sièges, habillés d'Alcantara par les artisans de Sifral S.r.l.. Le compartiment central spécifique pour l'extincteur est particulièrement remarquable à bord. En outre, les clients les plus exigeants peuvent demander deux supports spéciaux pour ranger les casques, et une autre option spéciale est l'arceau arrière, qui peut être peint pour s'harmoniser avec la carrosserie.

Combien coûtent ces personnalisations ?

Pour répondre à cette question, il faut s'adresser à l'atelier ErreErre Fuoriserie de Turin . Les rêveurs doivent simplement savoir que même le 2.9 V6 de 562 ch peut être modifié en fonction de leurs souhaits.

Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita, vue arrière

Dans la vidéo ci-dessous, si vous le souhaitez, vous pouvez revoir les dernières étapes de la préparation de la Giulia ErreErre Fuoriserie dans l'atelier de Turin que nous avions visité il y a un an.