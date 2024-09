En février, nous l'avons vue pour la première fois, puis en mars, nous avons découvert son intérieur grâce à quelques photos officielles, et maintenant nous la découvrons enfin en vrai.

L'Abarth 600e, le modèle le plus puissant du Scorpion, a été présenté au Salon de Turin et développe une puissance impressionnante de 280 ch, tout comme l'Alfa Romeo Junior testé par Motor1 il y a peu (vous trouverez ci-dessous le lien vers l'essai).

À quoi ressemble l'Abarth 600e

Le premier détail que Giuliano nous montre dans la vidéo, ce sont les pneus Michelin Pilot Sport EV 225/40 R 20, des pneus spéciaux dédiés aux voitures électriques. Esthétiquement, l'Abarth 600e se distingue par un aileron arrière de grande taille, un becquet avant et un pare-chocs redessiné.

Il n'est pas possible de la voir à l'intérieur, du moins pour le moment, mais nous avons vu les images officielles publiées il y a quelque temps dans lesquelles on retrouve l'atmosphère de la maison Fiat, mais en beaucoup plus sportif. Les sièges sont enveloppants et le volant a un nouveau design avec le logo du Scorpion bien en évidence.

Abarth 600e, l'intérieur

Qu'en pensez-vous ?

Au Salon de Turin, Giuliano a également profité de l'occasion pour recueillir les premières impressions du public sur l'Abarth 600e. La surprise est de mise quant à son caractère électrique, mais l'extérieur s'avère très intriguant. Quelqu'un a dit : "C'est très joli à regarder", tandis que quelqu'un d'autre a rappelé la "vieille" 600, qui est toujours dans le cœur de nombreux passionnés et qui, avec cette nouveauté, revit sous une toute nouvelle lumière.

Comment se comportera-t-elle sur la route? En attendant de le savoir, vous pouvez relire et revoir l'essai de l'Alfa Romeo Junior Veloce qui, avec ses 280 ch, ses suspensions et son différentiel autobloquant, passe de l'arrêt à 100 km/h en 5,9 secondes...