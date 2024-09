Peu de noms sont aussi célèbres dans le monde des voitures de sport japonaises que celui de la Silvia. Pendant plusieurs générations, elle a procuré du plaisir à bas prix aux passionnés de voitures de sport comme la 200SX et, plus tard, la 240SX. Nissan a mis fin à la Silvia au début des années 2000, laissant à la 350Z le soin de porter la réputation de l'entreprise jusqu'au retour de la GT-R. Mais aucune des deux voitures n'avait un prix particulièrement bas.

Aujourd'hui, après une décennie de rumeurs et de nostalgie, Nissan travaille sur une nouvelle Silvia. La nouvelle a été annoncée par Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie produit mondiale de Nissan, qui a révélé que la société en était aux premiers stades de développement. Alors que le marché des petites voitures de sport abordables est en voie d'extinction, la perspective d'une nouvelle Silvia sous la Z semble fantasque.

Mais comme il s'agit d'un développement précoce, les détails officiels ne sont pas encore connus. Nissan a cependant laissé échapper suffisamment d'indices au fil des ans pour que nous ayons quelques éléments à nous mettre sous la dent.

Voici ce que nous savons à ce jour sur la renaissance de cette machine légendaire.

Quel sera son nom ?

1999 Nissan Silvia S15

Silvia est la réponse évidente, mais ce n'est pas tout. Auparavant, cette voiture portait des noms différents selon les marchés. Cela pourrait signifier une nouvelle Silvia au Japon, mais aux États-Unis, peut-être quelque chose avec la marque SX (bien que nous espérions vraiment qu'elle conserve le nom Silvia aux États-Unis). Il faut également prendre en compte le groupe motopropulseur, qui sera au minimum hybride. Cela pourrait certainement donner lieu à un nouveau jargon.

À quoi ressemblera-t-elle ?

Nissan Silvia

La voiture étant actuellement dans une phase de développement précoce, il est probable que Nissan ne sache même pas à quoi elle ressemblera à l'heure actuelle. Cela dit, nous pensons que le concept Nissan IDx Nismo est un excellent point de départ, et nous ne serions pas du tout surpris de voir les concepteurs faire exactement la même chose. Bien que datant d'une dizaine d'années, l'IDx a capturé l'essence d'une petite voiture de sport avec un langage de conception simple, parsemé d'éléments rétro et d'une allure agressive.

Nous pensons que cette philosophie se retrouvera dans la Silvia de série. Notre rendu utilise le concept IDx comme point de départ, nous conservons les lignes simples et largement droites tout en supprimant la mini-calandre V-Motion. Nous avons également remplacé les échappements latéraux par une installation plus traditionnelle à l'arrière et nous avons rendu le design du toit un peu plus moderne. Les changements ne sont pas spectaculaires, mais nous pensons qu'ils pourraient au moins servir de base à la future Silvia.

Nissan Silvia Nissan Silvia

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Nous avons déjà mentionné l'énergie électrique, principalement parce que Nissan l'a déjà orientée vers un groupe motopropulseur électrifié. Cela ne signifie pas nécessairement que la Silvia sera un véritable véhicule électrique, mais l'électricité jouera certainement un rôle majeur dans son avenir. Des détails comme la puissance et l'autonomie ne sont que pure spéculation à ce stade, mais si Nissan espère placer cette voiture comme une sportive abordable en dessous de la Z, ne vous attendez pas à quelque chose de radical.

La nouvelle Nissan Silvia aura probablement moins de 300 chevaux. Si Nissan décide d'opter pour un véhicule entièrement électrique, cela signifierait probablement un seul moteur électrique. Mais il est possible que Nissan s'attaque à la Toyota 86 / Subaru BRZ avec un petit moteur à combustion doté d'une forme d'assistance hybride. Cela la mettrait en concurrence avec la future Honda Prelude hybride.

Qui la construit ?

Cette question peut sembler étrange, mais le développement des voitures de sport n'est pas bon marché et les ventes de ce segment ne sont pas très élevées. Il s'agit de véhicules de niche et, ces dernières années, nous avons vu plusieurs constructeurs automobiles, notamment des marques japonaises, s'associer pour partager la technologie tout en réduisant les coûts. La Toyota Supra est une BMW sous la peau, sans parler de la relation Toyota/Subaru avec la GR86 et la BRZ. Toutefois, M. Espinosa a exprimé son vif désir de conserver la Silvia en interne chez Nissan. Il a également reconnu qu'il serait difficile d'y parvenir. Pour l'instant, il s'agit donc d'un projet Nissan qui pourrait rencontrer d'autres partenaires à l'avenir.

Quand débutera-t-elle ?

L'interview d'Espinosa mentionnait un projet de Silvia pour la fin de la décennie. L'année 2025 n'étant plus qu'à quelques mois, nous ne serions pas surpris de voir des prototypes camouflés en 2026, pour des débuts en 2028 ou peut-être 2029. Bien sûr, tout dépend du processus de développement, et comme nous l'avons vu à maintes reprises avec Nissan au fil des ans, le développement peut se faire à un rythme d'escargot. N'oublions pas que les GT-R et 370Z ont eu une durée de vie de plus d'une décennie.

Combien cela coûtera-t-il ?

Si l'on s'en tient à la hiérarchie classique de Nissan, la nouvelle Silva devra se placer en dessous de la Z, qui n’est malheureusement pas vendue en Europe. Par ailleurs, la Nissan EV la moins chère est la Leaf, à 32 900 euros. Si la nouvelle Silvia arrive sur le vieux continent, une voiture de sport électrifiée proposée aux alentours des 35 000 ou 40 000 euros pourrait être la solution idéale pour les passionnés avides de plaisir et disposant d'un budget relativement modeste.