Honda est en pleine phase de présentation des Passport et Passport Trailsport redessinés avant leur lancement plus tard dans l'année. Notre dernier aperçu montre le design robuste du Trailsport (caché sous un revêtement de camouflage) et ses capacités tout-terrain, Honda promettant que la nouvelle version est "le SUV Honda le plus apte à l'aventure et le plus performant à ce jour". Quelque chose dont ce SUV a vraiment besoin.

Nous devrons attendre pour connaître tous les détails, mais Honda est prêt à dévoiler quelques informations. Il sera équipé d'un "puissant moteur V6 de 3,5 litres", probablement repris de la génération actuelle, mais nous espérons qu'il sera plus puissant. Le V6 3,5 litres actuel développe 280 chevaux et 355 Nm de couple sur la gamme Passport, et le Trailsport pourrait bénéficier d'un peu plus de puissance.

Une chose dont nous sommes sûrs qu'elle changera, au moins pour le Trailsport, c'est la transmission. La courte vidéo de présentation annonçait une boîte de vitesses automatique à 10 rapports très résistante. La transmission actuelle du Passport comporte neuf rapports avant, et on ne sait pas si elle est exclusive au Trailsport ou nouvelle pour l'ensemble de la gamme.

Le nouveau crossover sera également équipé de la deuxième génération de la transmission intégrale à vecteur de couple I-VTM4 de la marque. Les teasers de Honda montrent le nouveau Trailsport en train de subir des tests rigoureux à travers les États-Unis, visitant Moab, les dunes de sable du Michigan, et plus encore.

Honda

Honda enveloppera le moteur familier et la boîte de vitesses améliorée dans une tôle plus caissonnée. Le nouveau Passport Trailsport est doté d'un bouclier avant carré, qui fait la meilleure impression possible de Bronco Sport. Un précédent teaser montrait une marque « PASSPORT » en gras sur la calandre, tout comme le petit tout-terrain de Ford. Même l'arrière du toit et le hayon semblent plus droits sur le nouveau crossover, et le nouveau look devrait coïncider avec un habitacle revu qui modernise l'espace avec les dernières fonctionnalités et technologies.

Le Passport 2026 et le Passport Trailsport seront présentés dans le courant de l'année. Honda les dévoilera cet automne avant qu'ils ne soient commercialisés au début de l'année prochaine.