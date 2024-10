Par un heureux hasard de la réalité, Keanu Reeves, mégastar hollywoodienne et personnalité plutôt intéressante, participe à une course unique dans la Toyota GR Cup à l'Indianapolis Motor Speedway, ce week-end. Mais ce n'est pas la première fois que John Wick prend le volant.

Keanu Reeves a publié une courte vidéo sur plusieurs réseaux sociaux pour remercier la série de lui avoir donné l'opportunité de concourir, mais il n'a pas divulgué trop de détails. Selon Road and Track, Reeves sera également rejoint par la star de YouTube, Cody Jones, de la chaîne "Dude Perfect", qui fait ses débuts en course automobile.

Bien que la participation de Keanu Reeves à la GR Cup va va peut-être pas figurer dans les annales (mais on lui souhaite le contraire), l'acteur a quand même une certaine expérience de la course. Il compte deux apparitions dans la course des célébrités de Long Beach, longtemps oubliée mais cruellement regrettée, en 2009 et 2010.

Un passionné dans l'âme

Bien qu'il ait remporté l'épreuve de 2009, son entrée en catégorie Pro en 2010 a été moins fructueuse et il n'a plus couru depuis. L'acteur est également un habitué des courses de Formule 1 et possède une impressionnante collection de voitures et de motos, ce qui fait de Keanu Reeves un véritable connaisseur du sport automobile et de l'automobile en général.

Son entrée dans la GR Cup sera l'étape la plus importante qu'il ait franchie jusqu'à présent, cette série relativement nouvelle étant un championnat de soutien très compétitif pour le SRO Fanatec GT World Challenge, tout comme la Global MX-5 Cup l'est pour le championnat IMSA Weathertech SportsCar et le Michelin Pilot Challenge.

Keanu Reeves aux côtés de Jenson Button lors du Grand Prix du Japon 2007 Et pourquoi pas s'offrir un petit saut dans le baquet de la Honda, tant qu'à faire ?

Les voitures sont des Toyota GR86 de série spécialement préparées avec des transmissions séquentielles, des arceaux de sécurité, des suspensions et des pneus Continental slicks, bien qu'elles soient largement similaires à la voiture de route. Tous les véhicules sont construits par Toyota en Caroline du Nord. Cependant, pour Keanu Reeves, il s'agit d'une vraie course, de niveau professionnel cette fois. Mais rien ne peut arrêter John Wick, n'est-ce pas ?