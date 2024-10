Avec le soutien de trois des clubs officiels des marques les plus importantes, comme le "Ferrari Club Argentina" (donc d'Argentine), le Porsche Club Argentina et le Mercedes-Benz Club Argentina, ainsi que des collectionneurs privés et des habitants du quartier privé de Highland Park, Classic Park est un événement auquel on accède sur invitation : soit par l'organisation, soit invité par un voisin du quartier, ce qui le rend très exclusif.

Il se distingue par la sélection d'exemplaires, avec des véhicules de toutes les époques (peut-être un peu d'avant-guerre pour ceux qui aiment ça), une atmosphère agréable, où l'on peut interagir sereinement avec les propriétaires des voitures, et la possibilité de pouvoir prendre des photos des participants sans trop de soucis. C'est un cadre idéal pour amener comme invité à cette édition le bien-aimé Dario RDZ, que nous connaissons depuis près de 15 ans, en tant que photographe des voitures lors d'événements comme celui-ci.

La sélection de véhicules Classic Park ne semble pas avoir d'exigences très spécifiques, mais sur la base des catégories attribuées, nous pouvons voir des classes japonaises, européennes, américaines et nationales. Peut-être que sur certains points la sélection est très moderne, les gagnants de la catégorie "Contemporain" en sont peut-être l'exemple le plus clair, mais au-delà de cela, la sélection générale de véhicules est assez aléatoire. D'une Marcos GT, un véhicule anglais rare, à un Ford F-100 restauré avec un grand niveau de détail, en passant par de vastes modèles de Porsche ou Ferrari, ainsi que Ford ou Renault. Le tout sur la même propriété, uniquement divisé par des couloirs.

S'il on devait choisir notre préféré, on opterait peut-être pour la 993 Carrera RS, voir la réplique de la 300 SLR Uhlenhaut Coupé qui nous a surpris. Mais ce serait globalement un vote très passionné plutôt que rationnel, puisque la 993 Carrera RS est une voiture de rêve, surtout dans cette configuration exposée qui révèle son origine orientale avec l'autocollant de l'importateur Porsche au Japon sur le lunette arrière. L'artiste en charge des images semble être d'accord avec nous, mais donne un vote à la Ferrari 348TB pour la valeur historique qu'elle a et qui dépasse les frontières du monde automobile.

Nous n'allons plus vous distraire avec des mots, et nous vous laissons ces galeries de presque 200 photos (au total, en haut et en bas de cet article), pour que vous puissiez profiter du Classic Park 2024. Il y en avait au moins 600, comprenez qu'il était difficile de limiter le photographe...

