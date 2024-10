La Raval est l'un des modèles les plus attendus de Cupra dans un avenir proche. La première (vraie) voiture compacte du constructeur barcelonais arrivera en 2025 et sera fortement liée à la Volkswagen ID.2, tout en confirmant l'ADN stylistique typique de Cupra à l'extérieur et à l'intérieur.

L'élément le plus important du Raval sera probablement son prix, qui devrait se situer entre 25 000 et 30 000 euros, ce qui en ferait l'électrique la plus abordable de toute la gamme de la marque espagnole. Mais à quoi ressemblera-t-il ? Essayons de le découvrir.

Une Cupra miniature

En principe, le modèle de série ne devrait pas trop s'éloigner du concept présenté en 2023. C'est sur ce dernier qu'est basé notre rendu, qui tente de donner une forme un peu plus « conventionnelle » à la petite Cupra.

Cupra Raval (2025) rendu par Motor1.com

Comme on peut le constater, la face avant reprend l'esprit de famille des modèles les plus récents de la marque, tels que le Tavascan et le Terramar, avec le thème du triangle qui domine la zone avant. D'une manière générale, le look est l'un des plus anguleux, destiné à ne pas passer inaperçu, surtout sur les côtés, avec de grands passages de roues et des nervures très profondes à la hauteur de la ceinture de caisse.

En ce qui concerne l'intérieur, la Cupra pourrait hériter d'une partie de l'instrumentation de l'ID.2all, à savoir le combiné d'instruments de 10,9 pouces et l'écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces.

Volkswagen ID.2all, l'intérieur

Moteurs et batteries

Même sous la peau, on s'attend à ce qu'il y ait un lien avec Volkswagen. La plateforme sera la MEB Entry, qui dispose d'un moteur électrique installé sur l'essieu avant (contrairement à la Born, qui utilise une unité arrière, comme la Volkswagen ID.3).

Cupra UrbanRebel concept

Dans le cas de l'ID.2all, la puissance déclarée est de 226 ch, pour une autonomie d'environ 450 km et une vitesse de charge élevée de la batterie. Bien que cela ne soit pas précisé, Volkswagen a indiqué que l'ID.2 standard pourra passer de 10 à 80 % en 20 minutes.

Un bon point de départ pour comprendre les qualités de la nouvelle Cupra Raval est le concept UrbanRebel de 2022, qui revendiquait déjà une autonomie de 440 km et un prix d'environ 30 000 euros.

Le concept Cupra UrbanRebel vu de près

Il y aura de nombreuses technologies de sécurité, telles que la nouvelle génération de Travel Assist, Park Assist Plus et une suite complète d'assistants à la conduite.

Pour tout autre détail, il faudra attendre encore quelques mois.