En 2026, Mercedes donnera à la Classe S de génération actuelle une mise à jour de mi–carrière. En début d'année, le PDG Ola Källenius avait révélé que la marque de luxe avait "investi beaucoup plus dans la mise à jour de la nouvelle Classe S à moteur à combustion que ce que nous dépensons normalement pour un lifting". Les puristes seront heureux d'apprendre que la prochaine version du vaisseau amiral de Stuttgart sera toujours équipée d'une motorisation conventionnelle.

Le patron de Mercedes s'est entretenu avec le magazine britannique Autocar au sujet de la dualité de la Classe S. Il a réaffirmé qu'un modèle électrique homonyme était prévu pour remplacer l'étrange EQS. Le modèle à essence est maintenu à long terme et restera sur une plateforme développée pour les véhicules à moteur à combustion. Bien qu'elle porte le même nom, la variante EV ne sera pas équivalente puisqu'elle reposera sur une architecture spécifique.

Ola Källenius a déclaré que le modèle de pointe de l'entreprise était "la voiture la mieux équipée au monde" et que le fait d'obliger les versions à moteur à essence et à moteur électrique de partager la même plateforme serait un compromis que Mercedes n'est pas disposée à faire. Mettre un moteur à essence dans la Classe S électrique signifierait sacrifier l'espace à l'intérieur du somptueux habitacle, ce que les clients auraient du mal à accepter. L'inverse ne fonctionnerait pas non plus, car les ingénieurs devraient faire des concessions en matière d'équipement.

Le directeur général a reconnu qu'il serait coûteux d'avoir des modèles de Classe S distincts, mais Mercedes essaiera de maintenir l'investissement supplémentaire "à un niveau gérable". Comment ? En partageant le plus possible entre les véhicules à essence et les véhicules électriques afin de limiter les coûts de développement. Notons que le grand rival BMW a une stratégie différente puisque la Série 7 et l'i7 utilisent la même base CLAR.

L'étoile à trois branches a déjà préparé l'avenir en mettant ses moteurs à combustion interne en conformité avec la future réglementation Euro 7. En attendant, elle est l'un des rares constructeurs à vendre encore des voitures avec un moteur V12, contrairement à BMW. Dans le segment très fermé des berlines de luxe à douze cylindres, Bentley et Audi ont abandonné le W12. Rolls-Royce leur emboîtera le pas vers la fin de la décennie, lorsque le vénérable V12 de l'ancienne série 7 sera mis au rancart.

Étant donné que la Classe S actuelle fera l'objet d'un lifting dans quelques années, cela signifie que la W223 ne sera pas retirée avant la fin de la décennie. Par conséquent, la logique veut que la W224 à moteur à essence (et peut-être diesel) soit proposée jusqu'à la fin des années 2030.

Le riche mélange de modèles dotés de moteurs à combustion et de groupes motopropulseurs électriques fait dire à M. Källenius que "les clients de Mercedes connaîtront la meilleure des périodes au cours des dix prochaines années". BMW n'a pas non plus l'intention d'abandonner la série 7 à essence, qui coexistera pacifiquement avec la i7.

Contrairement à Mercedes, qui s'était fixé des objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques, à savoir passer au tout électrique d'ici à 2030 "lorsque les conditions du marché le permettent", BMW n'a jamais fait de telles promesses. Elle essaie d'atteindre 50 % d'ici à la fin de la décennie, mais avertit que cela dépendra des préférences des clients.