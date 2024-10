Les camping-cars sont toujours à la mode, et il est désormais assez courant de trouver des modèles pratiquement en très bon état parmi les véhicules d'occasion. Un assez bon exemple est ce Peugeot Boxer L2 H2 2019, avec 102 000 km au compteur, qui est à vendre à Vizcaya, en Espagne.

Nous pensons que son prix est intéressant, puisqu'il est proposé à 44 000 € et qu'il offre quatre places pour voyager et autant pour dormir. Si vous l'achetez, la livraison est immédiate, ce qui est une excellente nouvelle, car ces premières semaines d'automne sont idéales pour passer du temps dans la nature.

L'intérieur du Camping-car

Tout équipé

On retrouve une cuisine entièrement équipée (plaque de cuisson, évier, réfrigérateur et tiroirs de rangement) et une salle de bain avec douche et WC inclus. Vous ne serez donc pas dépendant d'un camping sur ces aspects.

En effet, vous pourrez voyager à tout moment de l'année car ce Boxer est équipé d'un chauffage stationnaire et d'eau chaude pour maintenir un confort climatique parfait, à tout moment. Sont également inclus des panneaux solaires de 200 W, pour générer de l'électricité de manière autonome, une batterie auxiliaire de 300 Ah, un onduleur 220 V et une unité de contrôle pour gérer le tout complètent l'ensemble. Dans la galerie de photos ci-dessous, vous pouvez voir l'aménagement intérieur, ainsi que la salle à manger principale avec table extensible et sièges avant pivotants.

Un bon achat ?

L'annonce commerciale précise que la conversion de cette Peugeot est assortie d'une garantie de deux ans, tandis que celle du moteur est d'un an (incluse dans le prix du véhicule), mais peut être étendue à deux ans.

Si vous souhaitez connaître le numéro de téléphone de l'annonceur pour pouvoir vous contacter et répondre à vos doutes, voici le lien vers le site Web de Mundovan, où se trouve l'annonce.