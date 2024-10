BMW a conçu quelques modèles spéciaux ces dernières années. En 2022, elle a ressuscité la "Batmobile" avec une 3.0 CSL spéciale dont 50 exemplaires ont été fabriqués à partir du châssis de la M4. L'année dernière, elle a ramené la "Clownshoe" avec un break basé sur le roadster Z4 M40i, mais qui n'a malheureusement pas été produit en série. Et enfin, il y a quelques mois, la marque allemande elle avait fait sensation au Concorso d'Eleganza Villa d'Este avec la magnifique Skytop, une Série 8 avec un toit targa.

Le constructeur confirme aujourd'hui son intention de la produire, même si le véhicule sera produit en édition limitée. Seulement 50 exemplaires seront fabriqués et, surprise , tous ont déjà été réservés. Le prix n'est pas mentionné, mais la rumeur dit que la voiture spéciale était disponible pour environ 500 000 €.

Même si ce prix exorbitant est exact, ce ne serait toujours pas la BMW neuve la plus chère de tous les temps. Ce titre revient à la 3.0 CSL que nous avons mentionnée plus tôt, qui aurait coûté 750 000 €. En supposant que la Skytop ne coûte "qu'environ" un demi-million d'euros, elle représente une énorme prime par rapport à la voiture donneuse, une M8 Competition Cabriolet que vous pouvez avoir aux alentours de 190 100 €.

"Un rêve enfin réalisé" pour BMW

L'annonce de la mise en production de la voiture a coïncidé avec celle des détails concernant les spécifications techniques. Dotée d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à huit rapports, la Skytop de route utilisera un V8 biturbo de 4,4 litres qui développe 617 chevaux, tout comme la M8. Le sprint de 3,3 secondes à 100 km/h correspond également à celui du cabriolet d'origine.

Bien que les bases soient familières, le style extérieur s'éloigne considérablement des derniers designs controversés de BMW. Celui-ci s'inspire de la 507 et de la Z8, qui sont sans doute parmi les plus belles voitures à avoir jamais porté le célèbre logo de la marque. Le motif emblématique du nez de requin est un retour bienvenu, tout comme les lignes épurées par rapport aux modèles classiques aux designs chargés.

Alors que la M8 Cabriolet est dotée d'un toit rétractable électrique, en tissu, la Skytop possède deux panneaux targa amovibles qu'il faudra retirer manuellement. Ils sont recouverts de cuir synthétique, il est donc préférable de ne pas conduire la voiture lorsqu'il pleut. Lorsque vous souhaitez les retirer, un espace de rangement dédié est disponible dans le coffre.

Mais y a un problème que nous aimerions souligner. Pour environ 500 000 €, on s'attendrait à un intérieur entièrement sur mesure. Après tout, vous payez autant que pour une Rolls-Royce. Cependant, la Skytop reprend l'habitacle de la M8, et même si BMW vante les matériaux utilisés, l'intérieur semble immédiatement (et trop) familier. Seul point positif, on est débarrassé des grands écrans collés au-dessus du tableau de bord comme c'est le cas de presque tous les modèles actuels.

BMW affirme que l'accueil enthousiaste que le concept a reçu après sa première au Concorso d'Eleganza Villa, fin mai, a incité l'entreprise à approuver une version de production. Adrian van Hooydonk, directeur du design du groupe BMW, va jusqu'à dire que c'est un "rêve devenu réalité" que les dirigeants de Munich aient donné le feu vert à une série limitée.

BMW Concept Skytop (2024)