Ces dernières années, de nombreux départements français ont fait le choix de revenir à une limitation de vitesse de 90 km/h sur leurs routes secondaires. Mais parmi les réfractaires, la Vendée a décidé de maintenir les 80 km/h sur ses routes. Pourtant, le département des Pays de la Loire est l'un de ceux qui affichent le plus haut taux de mortalité sur les routes françaises en 2024.

Dans un communiqué publié le lundi 7 octobre, l'association "40 millions d'automobilistes" a dénoncé l'inefficacité des 80 km/h mis en place en Vendée, tout en appelant à "lutter davantage contre les principaux facteurs d'accidentalité au volant".

Le département le plus meurtrier des Pays de la Loire

En 2024, la Vendée s'est positionnée en tête de la mortalité routière parmi les cinq départements composant la région des Pays de la Loire. Les accidents mortels y ont été de plus en plus fréquent, portant le total à 40 morts sur la route entre janvier et septembre, dont 22 lors du premier semestre.

En 2018, la décision d'abaisser la limitation de vitesse à 80 km/h avait été adoptée par l'ensemble des départements de l'hexagone. Seulement, nombre d'entre eux ont décidé de revenir sur cette décision et de repasser aux 90 km/h, une décision que le président du Conseil départemental Yves Auvinet n'a pas suivi, préférant maintenir ses routes à 80 km/h. Seulement, comme le souligne le communiqué de "40 millions d'automobilistes", les statistiques présentées en ce mois de septembre 2024 viennent contredire l’hypothèse d’une réduction du nombre d’accidents de la route grâce aux 80 km/h.

44% des accidents liés à l'alcool en Vendée

De Janvier à Septembre, 200 gendarmes ont été mobilisés sur l'ensemble des routes du département pour procéder à différents contrôles routiers, et depuis le début de l'année, une hausse des comportements dangereux sur les routes a été observée par les forces de l'ordre. En effet, ce n'est pas moins de 1 825 permis de conduire qui ont été retirés pour des infractions liées à l'alcool, aux stupéfiants ou aux excès de vitesse.

Ces contrôles ont mis en lumière une nouvelle fois les dangers de l'alcool au volant, dont il représente 44% des accidents survenus en Vendée.

Une volonté d'agir

S'appuyant sur les chiffres du département de la Vendée, l’association "40 millions d’automobilistes" alerte depuis un certain temps sur l'inefficacité des 80 km/h et dénonce également la "mauvaise prise en compte des principaux facteurs d’accidentalité sur la route"

"D’année en année, la preuve a été faite que changer un ‘9’ par un ‘8’ sur un panneau ne permettait pas de réduire le nombre de tués sur les routes. La preuve est encore faite en ce mois de septembre en Vendée. Nous le disons gravement et sans gloire, car c’est un échec de constater que le nombre d’accidents ne baisse plus depuis 2013. Il y a des choses à faire en matière de lutte contre l’alcoolémie et les stupéfiants, le téléphone au volant...", estime Pierre Chasseray, délégué général de « 40 millions d’automobilistes.