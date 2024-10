Vous connaissez Hongqi ? Non ? mais vous avez sans doute déjà vu à la télévision une voiture gouvernementale de cette marque chinoise. Le groupe China FAW de Changchun utilise cette marque depuis 1958. Le nom signifie "drapeau rouge".

En 1958, la CA72 est apparue comme un véhicule haut de gamme, disponible en berline Pullman et en cabriolet. La production en série a commencé en 1959 et s'est poursuivie jusque dans les années 1960. En 1965, la CA770 lui a succédé et a été fabriquée jusque dans les années 1980. En 1984, il y eut les prototypes CA750 et CA760 basés sur la Dodge 600.

L'Audi 100 C3, assemblée par First Automotive Works (donc FAW) à partir de 1986, a servi de base au modèle de série suivant de Hongqi. À partir de 1989, le CA7225 a été appelé LH. Ce modèle avait un empattement allongé. En 1993, le CA7221 en tant que berline, le CA7221 L avec un empattement plus long et le CA1021 U3 en tant que pick-up ont été ajoutés.

Galerie: Hongqi Guoya (2024)

Jusqu'ici, tout va bien. Entre-temps, on s'est bien sûr émancipé depuis longtemps d'Audi. En septembre 2021, le constructeur a commencé à exporter le e-HS9 vers la Norvège. Depuis mars 2024, la commercialisation a également lieu en Allemagne. Des voitures électriques bien sûr, mais en Chine, le modèle haut de gamme a encore des moteurs à combustion sous le capot. Vous pouvez le voir sur nos photos : La Guoya a attiré tous les regards au Salon de l'auto de Paris 2024.

Rien d'étonnant à ce que cette imposante berline se pare de nombreux chromes. La calandre, en particulier, semble avoir plus de chrome que trois Mercedes Classe E. En parlant de Mercedes, la ligne latérale s'inspire un peu de la Classe S actuelle. Mais on se sent aussi spontanément proche de Rolls-Royce.

Les dimensions de la Guoya vont également dans ce sens, comme le sait CarNewsChina : le modèle était auparavant connu sous le nom de Hongqi L1. Guo signifie nation et Ya élégance. Bon, ce dernier point est discutable. La calandre est censée citer une chute d'eau, ce qui est frappant au contact direct, c'est le drapeau rouge (évident) qui se prolonge sur le capot.

Hongqi affirme que le design des feux arrière est dérivé de la forme de la "lanterne de palais" et que la forme de la bande décorative provient des gouttières des anciens palais chinois.

Comme le précise CarNewsChina, la Hongqi Guoya mesure 5 353 mm de long, 1 998 mm de large, 1 511 mm de haut, et son empattement est de 3 260 mm. Elle est disponible en modèle à quatre ou cinq places et roule sur des jantes de 19 ou 20 pouces. Vue de côté, la voiture a une faible garde au sol, associée à une carrosserie bicolore blanche et rouge et à des jantes à rayons.

Deux hybrides rechargeables sont disponibles, l'un couplé à un V6 essence turbo de 3,0 litres et l'autre à un V8 turbo de 4,0 litres, tous deux couplés à une boîte automatique à huit rapports. Le moteur 3.0T dispose d'une puissance maximale de 290 kW (395 ch), le moteur 4.0T d'une puissance maximale de 360 kW (490 ch).

Les deux systèmes sont couplés à des packs de batteries au lithium, mais la capacité et l'autonomie spécifiques n'ont pas encore été officiellement annoncées par Hongqi. Il en va de même pour le prix, mais CarNewsChina mentionne que les livres sont ouverts pour des "réservations globales".