En août 2021, Stellantis a déclaré qu'Alfa Romeo deviendrait purement électrique dans les régions de l'Europe élargie, de l'Amérique du Nord et de la Chine d'ici 2027. En octobre 2024, le PDG sortant d'Alfa, Jean-Philippe Imparato, suggère que cela ne se produira peut-être pas. S'exprimant lors du Mondial de l'Automobile de Paris, le dirigeant de 58 ans a laissé entendre que les moteurs à essence resteraient probablement en place plus longtemps que prévu.

Imparato a déclaré à Auto Express que Santo Ficili, le prochain PDG d'Alfa Romeo, « a la possibilité » d'adopter une gamme de groupes motopropulseurs plus polyvalents pour les nouveaux Stelvio et Giulia. Si les versions purement électriques du SUV et de la berline ne génèrent pas suffisamment de ventes, les deux modèles pourraient être équipés d'un moteur à combustion interne. Cela sera possible grâce à la plateforme STLA Large, sur laquelle repose déjà la nouvelle Dodge Charger.

Le Stelvio et la Giulia abandonneront tous deux la plate-forme Giorgio, qui a coûté plusieurs milliards d'euros et qui n'a été utilisée que pour ces deux Alfas et trois modèles Maserati : Grecale, GranTurismo et GranCabrio. Cependant, l'architecture du dernier Jeep Grand Cherokee est également dérivée de Giorgio. Son successeur, STLA Large, est qualifié par Stellantis d'architecture « BEV-native » mais peut accueillir des moteurs à essence. Outre Dodge et Alfa, Chrysler et Maserati proposent également de nouvelles voitures dotées de cette architecture.

La Charger à essence est équipée d'un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développant 420 et 550 chevaux. Les deux modèles sont à transmission intégrale, mais il existe un mode de conduite qui achemine toute la puissance vers l'essieu arrière. Dodge ne lancera pas la production de la Charger à moteur Hurricane avant le premier trimestre 2025.

La nouvelle génération de Stelvio arrivera officiellement l'année prochaine, et la nouvelle Giulia sera confirmée en 2026. Imparato a déclaré à Autocar à Paris qu'un SUV plus grand est prévu pour 2027 en tant que modèle phare avec l'Amérique du Nord comme marché clé. Ce SUV reposera lui aussi sur la plateforme STLA Large, et des moteurs à combustion pourraient donc être prévus.

Si l'ICE est maintenu, Alfa Romeo serait le énième constructeur automobile à revenir sur ses objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques. Presque tous les constructeurs automobiles qui avaient promis de passer à l'électrique d'ici 2030 (ou même avant) ont changé de cap ces derniers mois. L'Union européenne fait déjà l'objet de nombreuses pressions pour repousser l'interdiction de vente des nouvelles voitures à essence en 2035.