Mobilize Duo vs Fiat Topolino vs Citroën Ami

Le marché des micro-voitures, ces quadricycles que l'on peut conduire dès l'âge de 14 ans et qui se dépeuplent dans les grandes villes, a été dominé ces derniers mois par ses « cousins » électriques, Citroën Ami et Fiat Topolino, mais la réponse du Groupe Renault, Mobilize Duo, arrive de France.

Fort de l'expérience accumulée avec la Renault Twizy en 2012, le constructeur français repart donc à l'assaut du monde de la micro-mobilité urbaine locale zéro émission, qui n'intéresse plus seulement les jeunes, mais tous ceux qui veulent se déplacer avec agilité et à moindre coût dans le chaos de la circulation urbaine.

Découvrons ensemble les similitudes et les différences entre ces trois micro-voitures qui, pour certains, ont déjà pris la place des citadines. Commençons par ce petit guide d'achat.

L'importance d'être petit et agile

L'un des grands avantages des microcars (ou quadricycles) est qu'ils peuvent être garés dans de très petits espaces, soit dans la rue, soit dans des garages ou des places de parking, et en cela, nos trois protagonistes ne déçoivent pas les attentes.

La grande différence est que le Fiat Topolino et le Citroën Ami se concentrent sur la forme d'une voiture miniature avec deux sièges côte à côte, tandis que le Mobilize Duo reprend le thème des sièges en tandem, c'est-à-dire l'un derrière l'autre et une allure un peu plus proche de celle d'un scooter à quatre roues. Le Topolino est actuellement le seul à être disponible dans une version ouverte, la Dolcevita, qui a des lanières à la place des portes et un toit en toile qui s'ouvre en option.

Photo: Renault Mobilize Duo Fiat Topolino Citroen Ami

Cependant, les dimensions sont très similaires, le Topolino étant le plus long avec 2,53 mètres, suivi du Duo avec 2,43 mètres et de l'Ami avec 2,41 mètres. Même en termes de largeur, la Fiat est la plus grande (1,40 mètre), très proche de la Citroën (1,39 mètre), tandis que la Mobilize affiche une largeur réduite de seulement 1,29 mètre pour une agilité urbaine maximale.

Même en hauteur, le Fiat Topolino (1,53 m) l'emporte sur le Citroën Ami (1,52 m) et l'ultra-compacte Mobilize Duo (1,45 m). Le diamètre de braquage entre trottoirs est également important : le Duo l'emporte avec ses 6,80 mètres, tandis que l'Ami et le Mickey Mouse ne sont pas loin derrière avec leurs 7,20 mètres.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Longueur 2,41 m 2,53 m 2,43 m Largeur 1,39 m 1,41 m 1,29 m Hauteur 1,52 m 1,53 m 1,45 m Diamètre de braquage 7,20 m 7,20 m 6,80 m

Intérieur simple et pratique

Ces trois quadricycles électriques ont en commun, outre le fait qu'ils sont tous construits au Maroc, la simplicité et la praticité de l'intérieur, tant en termes de matériaux que d'équipements.

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le tableau de bord du Topolino et de l'Ami, qui présentent un petit tableau de bord et des boutons de sélection des vitesses, flanqués du support de smartphone faisant office d'infotainment.

Mobilize Duo, le détail du tableau de bord Fiat Topolino, le tableau de bord Citroën Ami, l'intérieur

Le Mobilize Duo, malgré son aspect extérieur plus proche de la moto, répond par un tableau de bord au goût presque automobile, bien que simplifié. C'est le boombox des années 80 qui fait office de système audio. Ici, les sièges de la configuration tandem sont en TEP et peuvent être lavés à l'éponge.

Le Mobilize Duo est également le seul des trois à être équipé d'un airbag conducteur de série, d'un pare-brise chauffant et d'un siège conducteur chauffant en option.

Ils sont conduits à partir de l'âge de 14 ou 16 ans

En fonction de leur vitesse maximale et de leur poids, les trois microcars comparés ici peuvent être conduits à partir de 14 ou 16 ans. Comme tous les quadricycles, ils ne peuvent toutefois pas être conduits sur les périphériques et les autoroutes.

Les jeunes de 14 ans titulaires du permis AM peuvent conduire des quadricycles légers de la catégorie L6, c'est-à-dire ceux dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 45 km/h. Cette catégorie comprend le Fiat Topolino, le Citroën Ami et le Mobilize Duo 45 Neo, tous équipés d'un moteur électrique d'environ 8 CV et d'une vitesse maximale de 45 km/h.

L'essai du Fiat Topolino

Pour conduire le Mobilize Duo 80 Evo, qui est un quadricycle lourd L7 et atteint 80 km/h, il faut au moins un permis B1, qui peut être obtenu dès l'âge de seize ans, mais aussi un permis B.

Citroën et Fiat sont à traction avant, tandis que Mobilize est, comme son ancêtre Twizy, à propulsion arrière. En termes d'autonomie, le Mobilize Duo l'emporte nettement (sur le papier) avec son homologation WMTC de 161 km contre les 75 km du Mickey et de l'Ami. Le mérite en revient à la capacité de la batterie de 10,3 kWh contre 5,4 kWh pour les deux autres.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Moteur 1 électrique 1 électrique 1 électrique Puissance et couple 8,2 CV / 62,5 Nm 8,2 CV / 44 Nm 8 CV / ND

(10 CV le 80 Evo) Traction Avant Avant Arrière Poids 483 kg 487 kg 397 kg

(419 kg le 80 Evo) Pneumatiques 155/65 R14 155/65 R14 125/80 R13 avant. et 145/80 R13 arrière. Batterie 5,4 kWh 5,4 kWh 10,3 kWh Autonomie 75 km 75 km 161 km

(160 km le 80 Evo) Temps de recharge 4 heures

(0-100%, avec prise domestique) 4 heures

(0-100%, avec prise domestique) 3 heures 50 minutes

(20-80%, avec prise domestique)

Mobilize Duo, vue de côté Le Fiat Topolino vu de côté Le côté de la Citroën Ami

À quel prix ?

En réalité, les prix affichés sont légèrement différents, avec le Citroën Ami à partir de 7 990 euros (dans sa version Ami, particulièrement basique) et le Fiat Topolino à 9 890 euros. Le plus « cher » du trio est le Mobilize Duo avec un prix de base de 9 090 euros pour le 45 Neo et 11 600 euros pour le 80 Evo.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Prix de base 7.990 euro 9.890 euro 9.090 euro

(11.600 euro le 80 Evo)