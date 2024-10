Elle s'est d'abord fait remarquer en Europe, en établissant un record sur le Nurburgring Nordschleife en Allemagne. Elle a ensuite confirmé ses prouesses aux États-Unis, sur le Weathertech Raceway Laguna Seca en Californie. Aujourd'hui, la Taycan Turbo GT avec le pack Weissach a également remporté un succès en Chine, sur le circuit international de Shanghai, long de 5,4 kilomètres.

Le temps réalisé est de 2:11,28 minutes et c'est le pilote de développement de la marque, Lars Kern, qui a remporté le titre de voiture de série la plus rapide sur ce circuit de Formule 1, aux côtés de la super-Porsche. Autre chose : il s'agit également du premier record du tour officiellement reconnu par le circuit international de Shanghai.

La Taycan Turbo GT a roulé à 300 km/h

Pourquoi la Taycan Turbo GT a-t-elle voulu courir sur trois continents? "Chaque circuit présente des défis uniques", explique Kevin Giek, vice-président de la ligne de modèles Taycan chez Porsche. Pour montrer à quel point l'offre globale de la Taycan Turbo GT avec le pack Weissach est complète, nous avons décidé de battre des records sur trois circuits très différents à travers le monde.

Porsche Taycan Turbo GT sur le circuit international de Shanghai

Pour des raisons de sécurité, la Taycan Turbo GT était entièrement équipée d'une structure de course et d'un siège baquet, ainsi que de pneus Pirelli Trofeo RS en option. La façon dont les choses se sont déroulées sur la piste est bien décrite par le pilote, Lars Kern :

"La météo capricieuse ne nous a pas facilité la tâche. Il a plu à plusieurs reprises et la piste est restée légèrement humide jusqu'à la fin. Maintenant, je suis encore plus impressionné par l'équilibre et les performances de la Taycan. À la fin de la ligne droite de départ et d'arrivée, il faut freiner très fort pour entrer dans la courbe dite de l 'escargot (la courbe tire son nom de sa forme : elle devient plus étroite au fur et à mesure que l'on avance et sa structure s'inspire de la coquille d'un escargot, NDLR). Il est également très important d'accélérer à la sortie de la courbe de l'escargot afin de maintenir la vitesse la plus élevée possible dans le prochain virage à gauche."

Le pack Weissach

Avec la Taycan Turbo GT et la Taycan Turbo GT avec le Pack Weissach, Porsche a élargi sa gamme de berlines sportives entièrement électriques au printemps 2024.

Le poids de la Taycan Turbo GT a été réduit de 75 kg par rapport à la Taycan Turbo S grâce à l'utilisation de plusieurs pièces en carbone. La suspension Porsche Active Ride avec réglage spécifique à la GT est incluse de série sur les deux modèles.