Ferrari n'a jamais été une entreprise de grand volume. En fait, elle est connue pour limiter sa production. Prenons l'exemple de la Purosangue : ce véhicule, qui n'est pas un SUV, est limité à 20 % de la production annuelle totale. Même en 2023, lorsque Maranello a enregistré des ventes record, elle n'a livré que 13 663 véhicules. Si vous avez la chance de posséder une voiture portant le cheval cabré, la marque italienne vous offre un soutien à vie pour votre bien le plus précieux.

Le directeur marketing et commercial de Ferrari a déclaré au magazine australien Drive que la marque à faible volume conserve la documentation de presque toutes les voitures jamais construites. En cas de besoin, Enrico Galliera affirme que Ferrari a les moyens de fabriquer de nouvelles pièces pour maintenir les classiques sur la route. Les nouveaux composants sont fabriqués à l'aide de techniques de production modernes, dont l'impression 3D. Les documents techniques originaux sont également utiles lorsqu'une vieille voiture est réparée.

"Une Ferrari est une voiture que nos clients doivent pouvoir apprécier pendant les 10, 15 ou 50 prochaines années. Il était donc important de s'assurer que chaque composant, non seulement mécanique, mais aussi électrique, serait disponible à l'avenir."

Cette dernière déclaration concerne principalement la nouvelle F80 et la façon dont Ferrari a décidé de faire cavalier seul en concevant certaines pièces en interne plutôt que de s'approvisionner auprès d'un tiers. Galliera a souligné que le moteur avant est plus compact et plus léger de 36 kg que celui de la SF90 Stradale. En réalisant le travail en interne, Ferrari dispose d'un meilleur contrôle et peut fournir l'assistance nécessaire dans 20 à 30 ans.

Outre la restauration de voitures anciennes et classiques pour qu'elles soient aussi proches que possible des originaux, les véhicules peuvent également être améliorés au-delà des spécifications d'usine. La LaFerrari, la voiture phare de l'époque, est équipée d'une nouvelle batterie qui dure plus longtemps qu'auparavant. Il s'agit d'une amélioration importante pour une hypercar qui est rarement conduite, car la plupart de ces véhicules haut de gamme passent la majeure partie de leurs vies enfermées dans un garage.

Il n'est pas nécessaire d'acheter au plus haut niveau pour bénéficier de ce type de soutien, car des marques plus axées sur le volume redonnent vie à de vieilles voitures. En début d'année, nous avons expliqué que BMW fabriquait encore des pièces pour des véhicules aussi anciens que la série 02 et la New Six (E3) des années 1960 et 1970. La seule et unique supercar figure également sur la liste, même si la M1 est aussi rare que certaines Ferrari, puisqu'elle n'a été assemblée qu'à 453 exemplaires.