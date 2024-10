La Lancia Ypsilon HF, de 280 ch, se dévoile au grand jour

La Lancia Ypsilon HF sera l'une des grandes nouveautés de 2025. Elle développera 280 ch avec une esthétique dédiée, sportive comme il se doit pour une voiture portant l'insigne qui a rendu Lancia célèbre dans le monde du sport automobile. Le tout combiné à l'élégance typique de la firme turinoise.

Après l'avoir vue en photo, la voici enfin en direct, à l'occasion de la présentation officielle à la presse, agrémentée des premiers kilomètres devant le public de sa variante Rallye. Il s'agit de l'Ypsilon Rally 4 HF, qui marquera le retour de Lancia en compétition. Voici tous les détails.

Une voiture de sport électrique

Comme nous le savions déjà, même si rien n'était encore officiel, la Lancia Ypsilon HF sera animée par le même groupe motopropulseur électrique que l'Alfa Romeo Junior Veloce, avec un moteur de 280 ch couplé à l'essieu avant et une batterie de 54 kWh, pour un 0 à 100 en 5,8 secondes. Aucun chiffre sur l'autonomie n'a été communiqué. Il y aura d'autres modifications mécaniques telles que l'abaissement des réglages, l'élargissement de la voie et - probablement - de la direction et de la suspension.

Comme on peut le voir sur les photos, la nouvelle Lancia Ypsilon HF aura également un look dédié, plus sportif et plus agressif, composé d'une face avant redessinée, du logo HF, de sièges sport avec appuis-tête intégrés et plus encore.

La base comme point de départ

La nouvelle que de nombreux fans attendaient est également une autre : le retour de Lancia dans le monde du rallye, où le constructeur italien a écrit des pages inoubliables dans les années 1970 et 1980. Un nouveau départ qui verra la Lancia Ypsilon Rally 4 HF sur la ligne de départ, peut-être dès la saison 2025, prête à participer au Rallye 4, une catégorie réservée aux voitures à deux roues motrices pilotées par de jeunes pilotes qui en sont à leur première expérience.

Contrairement à la version routière, l'Ypsilon Rally4 HF ne sera pas électrique, mais utilisera le moteur 3 cylindres 1.2 turbo essence de 212 ch, associé à la traction avant, à la boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et au différentiel à glissement limité mécanique.

