Audi fabrique un modèle RS inédit

Le groupe Volkswagen veut réduire de moitié son immense portefeuille de modèles afin de diminuer drastiquement ses coûts, mais cela ne se fera évidemment pas du jour au lendemain. Avant de commencer à supprimer les véhicules qui ne rapportent pas assez, la branche Audi du géant automobile prévoit de lancer deux modèles inédits dans sa gamme. Si le Q9 à trois rangées de sièges n’est plus vraiment un secret, l’arrivée d’un RS Q5 pourrait en surprendre plus d’un.

Audi commercialise le Q5 depuis près de 20 ans, sans jamais avoir appliqué le traitement RS à son SUV. Une nouvelle vidéo d’essai tournée quelque part en Europe montre une flotte de prototypes camouflés, dont le RS Q5. Et ce ne sont pas seulement les deux sorties d’échappement ovales qui trahissent son identité. On distingue aussi clairement des ailes élargies abritant des pneus généreux, ainsi que possiblement des voies avant et arrière plus larges.

Comme si cela ne suffisait pas, l’autocollant jaune haute tension indique qu’il s’agit d’un hybride rechargeable. Étant donné que le Q5 est étroitement lié à l’A5, les versions les plus performantes devraient reprendre la même recette. Le RS Q5 devrait vraisemblablement récupérer le V6 hybride rechargeable du RS5, fort de 630 ch et de 825 Nm de couple.

Le premier hybride rechargeable d’Audi Sport embarque une imposante batterie de 25,9 kWh, ce qui explique en grande partie pourquoi la RS5 Avant affiche un poids élevé de 2 370 kg. Il ne serait pas surprenant que le RS Q5 soit encore plus lourd, les SUV pesant généralement davantage que les berlines ou breaks équivalents. À titre de comparaison, le SQ5 pèse 75 kg de plus que la S5 Avant.

Le RS Q5 est important non seulement pour Audi, mais aussi pour Porsche. Zuffenhausen retire le Macan de première génération à la fin de ce mois et lancera un successeur direct en 2028. Là encore, il sera étroitement apparenté au Q5, ce qui laisse raisonnablement penser qu’il y aura des similitudes entre la version la plus sportive de Porsche et le futur Q5 badgé RS.

Les deux marques du groupe Volkswagen collaborent de plus en plus étroitement pour répartir les coûts de développement et accélérer les nouveaux projets, notamment les Porsche 718 Boxster/Cayman électriques et le Concept C d’Audi. En outre, le futur Q9 mentionné plus haut pourrait partager une partie de sa base technique avec le SUV Porsche à trois rangées de sièges.

La vidéo d’essai ne concerne pas uniquement le RS Q5. Le convoi de prototypes Audi camouflés comprend également le SQ9 à quatre sorties d’échappement ainsi que la RS6 Avant de nouvelle génération. Cette dernière sera également proposée en berline, remplaçant la RS7 Sportback et marquant le retour d’une RS6 Sedan après plus de 15 ans d’absence. On ignore encore si tous ces modèles sportifs seront dévoilés d’ici la fin de l’année, mais le SQ9 arrivera prochainement.

Source: Audi

Source: NCars / YouTube