La Chine prépare l’interdiction des voitures essence et diesel

La province chinoise de Hainan a annoncé qu’à partir de 2030, la vente de voitures neuves à moteur thermique sera interdite, devenant ainsi la première zone administrative de Chine à introduire une mesure de ce type. Cette décision s’inscrit dans le nouveau plan quinquennal consacré à la construction de la « zone pilote nationale de civilisation écologique » et transforme cette île tropicale en laboratoire de la transition vers une mobilité à faibles émissions.

Avec une superficie d’environ 35 400 kilomètres carrés et une route circulaire de 612,8 kilomètres qui fait le tour complet de l’île, Hainan, comme l’explique Car News China, présente des caractéristiques jugées favorables au développement de la voiture électrique : les distances sont compatibles avec l’autonomie des modèles modernes et le déploiement d’un réseau de recharge dense est plus simple que dans les territoires continentaux de plus grande taille. La province n’est par ailleurs pas un grand pôle industriel automobile, même si elle accueille certaines activités liées au secteur, dont la présence historique de Hainan Mazda.

Hainan mise sur les voitures électriques et les infrastructures pour sa transition

Le projet s’inscrit dans l’initiative baptisée « Clean Energy Island », à travers laquelle le gouvernement local entend faire de Hainan un territoire alimenté de plus en plus par des sources d’énergie propres. Selon le plan, d’ici 2030, plus de 45 % du parc roulant devra être composé de véhicules à énergies nouvelles, une catégorie qui, en Chine, regroupe surtout les voitures électriques et les hybrides rechargeables.

Les objectifs concernent à la fois le secteur public et le secteur privé. D’ici la fin de la décennie, tous les nouveaux véhicules destinés aux services publics, comme ceux de l’administration, de la collecte des déchets et du transport de passagers, devront utiliser des systèmes alimentés par une énergie propre, tout comme toutes les nouvelles immatriculations et les remplacements de voitures particulières, à l’exception des véhicules spécialisés nécessitant des caractéristiques spécifiques.

Pour accompagner cette progression, Hainan étend son réseau de recharge avec l’objectif de maintenir un ratio inférieur à 2,5 véhicules par point de charge disponible. La province est déjà l’une des régions chinoises où les voitures électriques sont les plus répandues : elle occupe actuellement la première place du pays pour la part de marché des véhicules à énergies nouvelles et la deuxième pour le nombre total de ces véhicules en circulation parmi les administrations provinciales.

Énergie et infrastructures, les défis de la disparition des moteurs thermiques

Cette transformation présente toutefois aussi certaines difficultés. En tant qu’île reliée au réseau électrique du sud de la Chine, Hainan a historiquement dû faire face à des problèmes liés à la dépendance énergétique, à la capacité d’approvisionnement et au coût de l’électricité. Un rapport publié en 2022 par le quotidien d’État chinois People’s Daily avait déjà mis en évidence les difficultés liées à l’intégration entre infrastructures de recharge, distribution d’énergie et planification urbaine.

Pour surmonter ces obstacles, le gouvernement local a prévu une stratégie de renforcement des bases énergétiques afin d’accroître l’autosuffisance énergétique de la province, de 24 % prévus en 2025 à 54 % d’ici 2030, grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et dans la production d’énergie nucléaire.

Parallèlement, des mesures seront introduites pour favoriser l’adoption des véhicules électriques, comme des facilités d’immatriculation, de circulation et de gestion du stationnement. L’objectif final est d’accompagner progressivement la sortie des voitures traditionnelles à essence et diesel, en faisant de Hainan le premier exemple chinois d’un territoire où la mobilité serait presque entièrement fondée sur une énergie propre.