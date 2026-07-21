Saviez-vous que la Chine fabrique un clone de la Coccinelle ?

Saviez-vous qu’il existe en Chine une entreprise qui produit son propre coupé électrique inspiré de la Coccinelle ? Et désormais, il s’améliore encore un peu. Avec son nom pour le moins atypique, l’Ora Ballet Cat apparaît comme une interprétation moderne de la Type 1 d’origine, mêlant un style néo-rétro à des technologies contemporaines et à une silhouette légèrement plus élancée. Lancé en 2022, ce modèle reste toutefois assez confidentiel, Ora n’en écoulant que quelques milliers d’exemplaires par an. Les tarifs débutent aux alentours de 193 000 yuans (environ 26 000 euros).

Ora Ballet Cat Photo : Ora

Pour 2026, la marque espère séduire davantage d’acheteurs grâce à plusieurs évolutions techniques. Le principal changement concerne un nouveau moteur électrique, qui remplace l’ancien bloc limité à 169 ch.

Selon le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), cité par CarNewsChina, la Ballet Cat restylée développe désormais 201 ch. Cette évolution fait également passer sa vitesse de pointe de 154 km/h à 180 km/h. L’énergie est fournie par une nouvelle batterie lithium-fer-phosphate.

En dehors de cette mise à jour du groupe motopropulseur, peu de choses changent sur cette curieuse réinterprétation chinoise de la Coccinelle. La Ballet Cat conserve plusieurs équipements insolites, dont un grand miroir de courtoisie permettant aux personnes de se maquiller en déplacement, ainsi qu’une caméra selfie capable de publier directement les photos sur les réseaux sociaux. Il existe même un "Warm Man Mode" qui réchauffe rapidement l’habitacle d’une simple pression sur un bouton.

Nous ne savons pas si l’Ora Ballet Cat sera un jour commercialisée sur le marché européen. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’idée d’un retour de la Coccinelle sous une forme ou une autre chez Volkswagen soit définitivement abandonnée.

Source: MIIT sur CarNewsChina