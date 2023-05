Sans moteur V6 bi-turbo sous son capot, on est curieux de voir comment la nouvelle Mercedes-AMG C43 se comporte sur la piste. Pour répondre à cette question, le magazine allemand Sport Auto a emmené la berline électrifiée à Hockenheim pour un tour sur le célèbre tracé allemand. Il lui a fallu 2 minutes et 2,3 secondes, soit 1,1 seconde de moins que sa principale rivale, la BMW M340i xDrive, testée il y a quelque temps par les mêmes journalistes.

En regardant d'autres temps au tour publiés par Sport Auto, l'AMG C43 2023 était plus rapide que la M340i xDrive Touring mais plus lente que le M240i à propulsion arrière. La Renault Mégane RS Trophy-R avec sa configuration FWD a bouclé le GP d'Hockenheim en 1 minute et 59,2 secondes. Elle n’est pas une rivale directe de la Mercedes mais il est toujours intéressant de voir des comparaisons de temps au tour entre deux voitures sportives.

La voiture la plus rapide testée par Sport Auto sur ce circuit était la McLaren Senna avec un temps au tour incroyable de 1 minute et 40,8 secondes, suivie de l'AMG GT Black Series (1: 43,3) et de la Porsche 911 GT2 RS MR (1:43,5). À l'autre extrémité de la liste, la Ford Focus ST de génération actuelle a mis 2:04.8 pour terminer le tour, ce qui la rend deux secondes et demie plus lente que l'AMG C43 hybride.

Bientôt le tour de la C63 ?

Avec un prix de départ fixé à 71 699 €, la nouvelle C43 développe 402 chevaux et 500 Newton-mètres de couple grâce à son moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres adapté des AMG compacts "45". Elle a en fait 40 ch supplémentaires par rapport à son prédécesseur à moteur V6, mais son couple est en baisse de 20 Newton-mètres. Elle est également plus lourde que le modèle qu’elle a remplacé en faisant pencher la balance à 1856 kilos.

Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne voyions des tours similaires avec la C63 haut de gamme, qui a perdu son V8 musclé au profit d'un moteur hybride rechargeable de 2,0 litres. Un test de comparaison avec le six cylindres en ligne de la M3 devrait s'avérer intéressant pour savoir si l'électrification remplace la cylindrée.