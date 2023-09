- Sardaigne, Italie

La beauté a son importance

Même si le monde a besoin de supercars qui battent des records de vitesse et d'aérodynamisme, les nouvelles Ferrari d'une beauté époustouflante semblaient avoir disparu jusqu'à ce que la Roma soit dévoilée à la fin de l'année 2019. Le coupé conçu par Flavio Manzoni a fait ses débuts dans la ville éternelle, introduisant des lignes épurées et des courbes séduisantes à la gamme Ferrari. Un cabriolet était censé suivre peu de temps après, mais la pandémie a reporté la version à toit ouvrant jusqu'à ce qu'elle soit finalement présentée plus tôt cette année.

Avec pour toile de fond la mer, le sable et le relief naturel de la Sardaigne, la Ferrari Roma Spider 2024 a certainement l'air d'un joli cabriolet Ferrari. Mais s'agit-il d'une voiture performante ou s'appuie-t-elle trop sur l'aspect lifestyle du soleil et de l'ambiance de l'île ? Nous avons parcouru des kilomètres sur des routes côtières et montagneuses à la recherche de cette réponse.

Caractéristiques Ferrari Roma Spider (2024) Moteur V8 3,9 litres à double turbocompresseur Puissance 612 chevaux / 760 nm 0-100 km/h 3.4 Seconds Vitesse maximale 320 km/h Prix de départ 259 480 € Date de mise en vente Dès à présent

Rapide et étonnante

Tout d'abord, les bases de la Roma offrent une assise solide sur laquelle il est possible de s'appuyer. Il s'agit peut-être de la Ferrari "d'entrée de gamme", lorsque la Portofino aura disparu, mais il n'y a pas grand-chose à redire à ce sujet. Sous le capot arrogant se trouve un V8 biturbo de 3,9 litres qui développe une puissance impressionnante de 612 chevaux et un couple de 760 Nm. Il est à noter que 80 % de ce couple est disponible en dessous de 1 900 tr/min - nous y reviendrons plus tard. Une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports, placée à l'arrière, contribue à l'équilibre, en aidant le V8 à 7 500 tr/min à transmettre plus efficacement sa puissance à la route.

Les décapotables perdant par nature en rigidité, de fait, la Roma Spider a été renforcée pour que sa structure reste aussi rigide que possible. Parmi les ajouts qui augmentent le poids à vide de 83 kg, on trouve un déflecteur de vent rétractable et deux arceaux de sécurité cachés et escamotables derrière les "sièges" arrière. Les guillemets sont ajoutés parce qu'aucun être humain de taille normale ne pourrait se glisser dans ces petits sièges, c'est pourquoi Ferrari appelle ce véhicule un "2+", et non un 2+2.

La capote est un composite de cinq couches de tissu qui se replie en 13,5 secondes à une vitesse maximale de 60 km/h. Le déflecteur de vent se déploie à l'intérieur de la capote. Le déflecteur de vent se déploie au-dessus des sièges arrière en appuyant sur un bouton, réduisant ainsi les turbulences dans l'habitacle. Avis aux amateurs de vitesse : Une fois en place, le déflecteur fonctionne même à vitesse maximale, mais il ne peut pas être actionné ou rangé au-delà de 170 km/h. Ferrari estime que le déflecteur réduit les turbulences d'environ 30 %, ce qui semble correspondre à nos impressions.

La Roma démarre avec le "bouton" de démarrage du volant, non tactile et sujet à controverse. Le volant est flanqué de grosses palettes qui, dans le cas de cet exemplaire d'essai, étaient en fibre de carbone brillante. Le petit V8 émet un son profond et satisfaisant, pour une configuration biturbo, c'est plutôt sonore.

Le cabriolet présente encore quelques bizarreries ergonomiques, notamment des réglages de rétroviseurs difficiles à négocier, des commandes au volant bizarres et des interruptions de l'écran de navigation lors du réglage de la climatisation.

Toutefois, le commutateur Manettino reste un moyen efficace de gérer les réglages de la dynamique du véhicule, notamment la traction, le contrôle de stabilité et les réglages d'amortissement de la suspension. Le commutateur s'enclenche dans l'une des quatre positions fixes avec un engagement positif et une action de ressort joliment amortie pour désactiver l'ESC. Même si nous aurions préféré un contrôle individuel des paramètres de performance, l'interface à commande unique semble convenir à la personnalité discrète de la Roma.

Pour une configuration biturbo, c'est plutôt sonore.

En passant la première vitesse, la Roma Spider fait délicatement glisser l'embrayage vers une prodigieuse plage de puissance qui s'étend jusqu'à la ligne rouge à 7 500 tr/min. Il est peu probable que vous atteigniez ces sommets en mode automatique, quel que soit le réglage Manettino ; cette boîte à huit rapports (pour la plupart) a tendance à passer les vitesses plus tôt, ce qui a probablement un rapport avec ses chiffres de consommation plutôt raisonnables.

Le V8 est un moteur exceptionnel, doté d'un couple énorme qui dévore la plupart des routes et pratiquement toutes les lignes droites en un rien de temps, en tirant dès les bas régimes et en poussant fort jusqu'à la vitesse supérieure. Lorsque la capote est baissée, on peut entendre le léger sifflement des turbocompresseurs lorsque le régime augmente. Bien que le Spider n'ait pas reçu de chiffres officiels d'accélération de la part de l'usine, le coupé atteint les 100 km/h en à peine 3,4 secondes ; sa version décapotée semble tout aussi rapide.

Le fait de passer outre le mode automatique et d'appuyer sur la palette de gauche pour rétrograder oblige à passer au rapport supérieur avant la ligne rouge dans tous les réglages à partir du mode Confort. Nous préférerions que la transmission passe automatiquement au rapport supérieur à la ligne rouge en mode Confort, mais Ferrari a vu les choses différemment ; au moins, les rapports supérieurs sont faciles à contrôler grâce aux feux de changement de vitesse typiques de Ferrari, intégrés à 12 heures sur le volant.

Ce volant est relié au châssis et aux pneus de manière merveilleusement intuitive, ce qui permet de prendre des virages nets, mais pas abrupts, stables, mais pas patauds. La Roma Spider négocie les virages avec finesse, parvenant à un équilibre remarquable entre la douceur de roulement et la maîtrise de la tenue de route.

Beauté fonctionnelle

Grâce à l'ensemble moteur central avant / boîte-pont arrière, la Ferrari Roma Spider est plus petite et plus méchante que ses proportions extérieures ne le laissent supposer ; malgré son large encombrement, la Roma Spider peut négocier les virages avec une netteté surprenante. Au-delà du matériel haut de gamme, la Roma Spider donne l'impression d'avoir été réglée pour offrir un punch qui défie son élégance, et un sens du calme qui suggère qu'il y a plus derrière son prix de départ de 259 480 € qu'un simple logo de cheval cabré. Il s'agit d'un cabriolet qui impose sa présence sur la route tout en offrant des frissons et des sourires lorsque la route devient sinueuse.

La Roma Spider n'est pas dépourvue d'excentricités, les plus importantes étant certaines nuisances et limitations ergonomiques persistantes qui pourraient irriter les conducteurs désireux de mieux contrôler les réglages dynamiques. Mais la Roma Spider réussit à être spéciale parce qu'elle incarne deux forces apparemment disparates : un style naturel et des capacités athlétiques à profusion, avec en prime un confort suffisant pour parcourir de longues distances. Ce joli roadster est une source de beauté dont Ferrari, et le monde entier ont bien besoin en ce moment.