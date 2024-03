La vitesse maximale d'un véhicule est généralement limitée par des éléments tels que la puissance et la traînée, plutôt que par l'engrenage. Grâce à une paire de turbocompresseurs, cette Lamborghini Huracán Performante est capable de surmonter ses limites d'usine et d'atteindre le potentiel maximum permis par son engrenage. Et du potentiel, elle en a beaucoup…

Grâce à AutoTopNL, nous pouvons voir exactement à quelle vitesse les engrenages de la Lamborghini lui permettent d’aller, avec suffisamment de puissance. L’équipe a embarqué dans une Huracán biturbo et s’est dirigée vers l’autoroute allemande pour le découvrir. Il s’avère que la supercar italienne dépasse à présent les 363 km/h, contre 325 km/h normalement !

Un nouveau missile est né

La vidéo, qui a été filmée sur un tronçon délimité, offre une vue spectaculaire, sans aucun trafic sur la route et le conducteur de cette Lambo de 1 250 chevaux s’en donne à cœur joie. La vitesse est certes dingue, mais l’accélération est sans doute plus impressionnante. Le premier extrait fort de la vidéo intervient au bout de 3 minutes, lorsque la superbe Huracán est propulsée de 90 à 240 km/h en un peu moins de six secondes. La vitesse de pointe est encore meilleure : à partir de ces mêmes 90 km/h, il faut 15,6 secondes pour voir la supercar atteindre les 363 km/h, qui apparaissent brièvement sur l'affichage numérique, à un peu moins de 9 000 tr/min.

Avec un rapport supplémentaire, il n'est pas difficile de voir cette Lamborghini atteindre 370, voir 385 km/h, étant donné qu'elle accélérait encore lorsqu'elle atteignait sa vitesse maximale. Mais dans l’état actuel des choses, 363 km/h est la limite absolue pour une Huracán Performance. C’est déjà loin d’être mauvais…

Galerie: 2017 - Lamborghini Huracán Performante