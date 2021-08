Vous êtes tranquillement installés sur votre canapé quand la télévision diffuse une publicité. Vous tombez soudainement amoureux de la voiture qui vous est présentée, avec sa belle couleur métallisée, ses jantes surdimensionnées et son intérieur design.

Le prix introduit par la mention "à partir de" semble attractif, mais lorsque vous vous intéressez de plus près à votre coup de cœur d'un soir, vous tombez des nues. La version présentée à la télé était si belle et si jolie, contrairement au modèle d'entrée de gamme (et le moins cher) proposé par le configurateur.

Certains modèles d'entrée de gamme sont plus beaux que d'autres. Nous avons pris le temps de visiter le configurateur de chaque constructeur pour établir une liste des modèles d'entrée de gamme les plus horribles. Certes, notre sélection est subjective (les goûts et les couleurs ne se discutent pas), elle vous permettra néanmoins de voir le décalage qu'il y a entre les modèles de présentation et les moins bien lotis.

Nous aurions pu l'étendre et y intégrer plus de voitures, mais nous nous sommes arrêtés sur les modèles qui nous ont le plus marqués. Après tout, tous les modèles d'entrée de gamme sont moins séduisants que les voitures de présentation...

N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et de nous indiquer si d'autres modèles mériteraient leur place dans notre sélection "des voitures d'entrée de gamme les moins belles".