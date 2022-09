On dit souvent, et à juste titre, que les boîtes de vitesses manuelles sont en voie de disparition. Depuis quelques années, elles sont boudées par les automobilistes qui préfèrent la boîte automatique. A tel point que chez Mercedes-Benz, ce type de transmission sera peu à peu abandonné, d'après un porte-parole de la marque, elle pourrait ne plus figurer au catalogue dès l'année prochaine.

Pour autant, quelques constructeurs proposent encore des modèles sportifs équipés d'une transmission manuelle. Ils sont rares, c'est pourquoi, nous nous sommes amusés à fouiller dans le catalogue de chaque constructeur automobile pour vous les répertorier. Il est évident qu'il existe plus de 10 voitures de sport à transmission manuelle sur le marché. Mais pour simplifier les choses, nous avons décidé de n'en retenir que 10.

BMW M2

Galerie: Le prototype de la BMW M2 (2023)

124 Photos

On commence avec la BMW M2 (F87) qui existe aussi bien en boîte manuelle qu'en boîte automatique. Cela dit, cette génération ne figure plus au catalogue de la marque de Munich. Heureusement, la prochaine génération qui sera révélée le 14 octobre conservera la même formule, à savoir, deux types de transmissions différentes afin que chaque client puisse trouver son bonheur. BMW M nous a confiés que 25 % des clients ont opté pour la boîte manuelle à six rapports sur la précédente génération. Le pourcentage atteignait 50 % pour les clients de la M2 CS forte de 450 ch.

Nous l'avons essayée ! Notre premier essai de la nouvelle BMW M2 (2023)

Gordon Murray T.50

Galerie: Gordon Murray Automotive T.50

40 Photos

La Gordon Murray T.50 est ce que l'on pourrait qualifier de "voiture à l'ancienne". Elle ne fait rien comme les voitures modernes, à commencer par son V12 atmosphérique à une époque où toutes les supercars perdent des cylindres et/ou s'électrifient pour respecter les règles en vigueur. La puissance de 663 ch est envoyée aux roues arrière via une boîte manuelle Xtrac à six rapports. Elle ne semble certes pas très puissante à l'heure où même une Mercedes-AMG A 45 S produit 421 ch, mais il faut garder en tête que la Gordon Murray T.50 ne pèse que 986 kg !

Ford Puma ST

Galerie: Ford Puma ST (2020)

29 Photos

Chez Ford, on croit aussi que le plaisir de conduire passe par une bonne vielle boîte de vitesses manuelle. Le Ford Puma ST n'est proposé qu'en boîte manuelle à six rapports. Pour profiter des 200 ch, pas le choix, il va falloir utiliser son pied gauche pour débrayer et sa main droite pour passer les rapports.

Hyundai i20 N

Galerie: Hyundai i20 N (2020)

31 Photos

Tout comme le Ford Puma ST, la Hyundai i20 N forte de 204 ch n'est également disponible qu'en boîte manuelle. Le choix du constructeur coréen est cohérent, car une boîte manuelle coûte moins cher qu'une boîte automatique, de plus, les véhicules qui en sont équipés pèsent généralement un peu moins lourd. Ainsi, avec sa boîte manuelle, cette Hyundai est vendue à partir de 28 600 € et ne pèse que 1190 kg (DIN).

Notre test de consommation réelle Hyundai i20 N, le test de consommation réelle

Mazda MX-5

Galerie: Mazda MX-5 Eunos Edition

19 Photos

Il semblerait que les constructeurs asiatiques adorent les boîtes manuelles, en voici un autre exemple avec la Mazda MX-5, ou miata. Quelle que soit la finition choisie, elle n'est disponible qu'avec une transmission manuelle à six rapports. Cette voiture ne produit certes que 132 ch (elle existe aussi avec un moteur 2.0 L de 184 ch), mais associé à une boîte manuelle et à un poids plume d'une tonne, c'est la voiture plaisir par excellence pour de nombreuses personnes.

Toyota GR Supra

15 Photos

La Toyota Supra n'est autre que la cousine japonaise de la BMW Z4. Les deux modèles ont été développés conjointement, mais l'une dispose d'une transmission manuelle contrairement à l'autre. Ainsi, la Supra peut être commandée en transmission automatique à huit rapports, ou bien, en boîte manuelle à six rapports développant 340 ch dans sa version Premium Pack. Son prix français est de 64 100 €.

Toyota GR Yaris

Galerie: Toyota GR Yaris (2020)

37 Photos

Encore une Nipponne ? Oui ! La Toyota GR Yaris et son moteur trois cylindres ont surpris toute la presse automobile, à tel point qu'elle est vénérée par certains comme le fut avant elle certaines de ses prédécesseurs. Son moteur de 261 ch envoie toute la puissance aux quatre roues via une boîte manuelle à six rapports. Elle n'existe pas (encore) en boîte automatique.

Notre essai Essai comparatif - La Toyota GR Yaris affronte la Toyota Yaris GRMN

Porsche 911 Carrera S/4S/GTS

Galerie: Porsche 911 Carrera 4

5 Photos

Porsche sait à quel point une partie de ses clients est attachée à la boîte manuelle. Le constructeur propose ainsi un large choix de modèles basés sur sa 911 Type 992, dont certaines sont équipées d'une transmission manuelle. Les Carrera S, 4S et GTS sont l'exemple parfait, la boîte mécanique à 7 rapports "offre une connexion particulièrement directe entre le conducteur et le véhicule [...] et des sensations de conduite plus intenses sur un fond de sonorité moteur époustouflante".

Porsche 911 GT3

Galerie: Porsche 911 GT3 2021

26 Photos

La Porsche 911 GT3 est typiquement la voiture de passionné à la recherche des meilleures performances et de beaucoup de sensations au volant. C'est pour cette raison que la Porsche 911 GT3 est aussi bien proposée en boîte PDK à sept rapports qu'en boîte manuelle. En passant les rapports, et d'après les données officielles, la Porsche 911 GT3 est capable d'atteindre une vitesse maximale un peu plus élevée (320 km/h en boîte manuelle contre 318 km/h en boîte automatique). En revanche, il faudra faire une concession sur l'accélération de 0 à 100 km/h puisque le temps est rallongé de 0,5 seconde ; il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.

Honda Civic Type R

17 Photos

On finit cette série avec la très attendue Honda Civic Type R de nouvelle génération. Elle a été présentée en ce mois de septembre 2022, et nous n'avons pas encore eu toutes les informations techniques. Nous savons en revanche qu'elle embarque le même moteur qu'auparavant, dont la puissance variera d'un marché à un autre. Aux USA par exemple, son moteur quatre cylindres développe 319 ch, c'est moins que la version européenne et ses 330 ch, soit 10 ch de plus que la précédente. Comme vous vous en doutez bien, son moteur est associé à une boîte manuelle à six rapports chargée d'envoyer la cavalerie sur le train avant.

À la rechercher d'une autre sportive à transmission manuelle ? Voici quelques modèles qui pourraient vous intéresser : Aston Martin Vantage, Pagani C10, Porsche 911 Sport Classic, Porsche 718 Cayman T/S/GTS/GT4, Porsche 718 Boxster T/S/GTS/Spyder, Ford Mustang Mach 1, Toyota GR86.