Pour faire vivre un produit de niche, les services marketing des constructeurs regorgent d'inventivité. La Toyota GR Supra est sortie en 2019 et vit une carrière assez mouvementée, rythmée notamment par les normes environnementales et toutes les conséquences que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, pour continuer de parler de la Supra, Toyota présente régulièrement quelques séries spéciales.

La dernière en date se nomme "Jarama Racetrack Edition", en référence au circuit espagnol du même nom. C'est d'ailleurs sur ce tracé que nous avions essayé la voiture il y a environ deux ans. La Toyota Supra "Jarama Racetrack Edition" se distingue par une livrée "Bleu Horizon" contrastant avec la finition noire mate de ses jantes de 19 pouces. Derrière ces jantes, les étriers de freins ont été peints en rouge.

L'habitacle s'habille de noir avec une sellerie en Alcantara et des surpiqûres bleues. Sur la planche de bord face au passager, nous retrouvons un insert en carbone indiquant le numéro de la voiture et le tracé du circuit de Jarama. De série, la voiture embarque un système de navigation 3D, des sièges chauffants, des sièges réglables électriquement à mémoire ou encore un système audio à dix haut-parleurs.

Sous le capot, nous retrouvons le bloc le plus puissant proposé sur la Supra, à savoir un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres de cylindrée développant la bagatelle de 340 chevaux et 500 Nm de couple. De quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en l'espace de 4,3 secondes et d'atteindre 250 km/h en vitesse de pointe. Le six cylindres d'origine BMW est couplé à une boîte de vitesses automatique ZF à huit rapports qui se charge d'envoyer la puissance aux seules roues arrière.

La Toyota GR Supra "Jarama Racetrack Edition" sera commercialisée avant la fin de ce mois de mars. Le nombre d'unités prévues pour la France et le prix de cette version n'ont pas encore été communiqués. À titre indicatif, la Toyota GR Supra débute, en France, à partir de 61'900 euros, sans compter le malus compris entre 2726 et 8671 euros en fonction des équipements sélectionnés. La série spéciale "Jarama Racetrack Edition" succède à la "Fuji Speedway Edition", un modèle qui concernait uniquement les versions dotées du quatre cylindres 2,0 litres turbo de 258 chevaux.