Après une saison 2020 largement chamboulée par la crise sanitaire planétaire, et une pause bien méritée, la Formule 1 s'apprête à reprendre le chemin des circuits avec le tout premier Grand Prix de la saison ce dimanche 28 mars 2021 !

Et cette nouvelle saison de Formule 1 millésime 2021 de débuter ce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn. La reprise est toujours un événement en soit, alors que les mois qui la précèdent font place à la fois aux changements de règlements, mais aussi évidemment les essais hivernaux. La hiérarchie de l'année dernière va-t-elle être bousculée ? Les pilotes qui ont changés d'écurie ont-ils pris leurs marques dans leur nouvel environnement ? Et les nouvelles écuries, avec notamment les débuts d'Alpine, seront-elles à la hauteur ?

Autant de questions que l'on se pose légitimement, et qui n'auront de premiers éléments de réponses qu'une fois ce premier GP de la saison terminé ! Et la bonne, l'excellente nouvelle, c'est que vous allez pouvoir suivre exceptionnellement le Grand Prix de Bahreïn en direct vidéo sur notre site !

La F1 en live à 17h sur Motor1.com...

Le groupe Canal+, diffuseur officiel de la Formule 1 en France depuis 2013, qui diffusera en clair cette première course de F1 de l'année, met également à disposition de Motor1.com son live streaming, pour pouvoir suivre le Grand Prix directement ici, sur notre page. À noter toutefois que cette retransmission se limite au territoire français.

Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous partager ce moment très attendus pour tous les fans de F1, et gratuitement. Il ne reste plus qu'à rester connecté sur Motor1.com, et vous préparer pour le départ de la course qui sera donné à 17 heures.

... et la MotoGP au Qatar à 19h !

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que cette opération inédite et exclusive vous permettra également de suivre en direct le Grand Prix MotoGP du Qatar dans la foulée de la F1, à partir de 19 heures !

Et pour lire toutes les analyses sur le Grand Prix de Bahreïn dans la foulée, on ne peut que vous conseiller de vous rendre sur le plus grand site dédié aux sports mécaniques dans le monde : Motorsport.com !