Une dépanneuse n'est pas nécessairement un véhicule excitant. Généralement, on préférerait ne pas vivre de situations difficiles avec son véhicule (panne, accident) pour ne pas voir la dépanneuse débouler. Mais il existe toujours des exceptions, et ce Sprinter V6 AMG Petronas mettra tout le monde d'accord.

Ce n'est pas l'œuvre du constructeur allemand mais d'un préparateur polonais, Kegger. Pour les besoins de cette préparation atypique, Kegger a utilisé un Mercedes Sprinter 319 CDI équipé du moteur V6 de 190 ch. Il ne dit pas si la puissance du moteur a été boostée, mais une chose est sûre, c'est que son style extérieur et intérieur a beaucoup changé.

En plus de l'habiller de la même couleur que Mercedes-AMG Petronas, le préparateur a apporté des modifications pour que la dépanneuse devienne plus agressive. Elle reçoit à ce titre un kit extérieur composé d'un bouclier avant, de 4 (fausses ?) canules d'échappement, de jantes de 18" (pneus Continental 225/55/R18 C), etc. Dans l'habitacle, c'est le grand luxe. Kegger l'a habillé d'Alcantara et de cuir avec surpiqures vertes.

Le Sprinter V6 AMG Petronas est équipé d'une boîte automatique à 7 rapports, d'un écran tactile de 10,25", d'une caméra de recul, d'une suspension pneumatique, de feux LED, etc.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce Sprinter sera produit à plusieurs exemplaires. En effet, Kegger prévoit d'en fabriquer 25. Les clients intéressés par cet engin peuvent d'ores et déjà passer commande. Attention car le prix pique un peu, comptez 125'000 euros HT ! Il faudra obligatoirement passer commande en Allemagne ou en Pologne, car en France, le Sprinter V6 AMG Petronas n'est pas commercialisé.

C'est peut-être la dépanneuse la plus incroyable du moment, on aime ! Nul doute qu'avec un tel engin, et même si vous transportez une voiture de luxe ou de sport sur votre plateau, ce sera votre dépanneuse qu'on regardera en premier.